Не навреди — микроиглы в косметике: дерматолог раскрыла главный секрет безопасного использования

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог клиники "Будь Здоров" на Сретенке Мария Кызымко предупредила о возможных рисках при использовании косметики с микроиглами (спикулами). Несмотря на то что эти средства могут усилить проникновение активных ингредиентов в кожу, их применение требует осторожности.

Девушка без макияжа
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка без макияжа

Спикулы представляют собой маленькие иглы, изготовленные из морских губок или биополимеров. Они используются в косметике как транспортная система, создавая микроповреждения на коже и позволяя активным веществам проникать глубже. Это может усилить эффективность косметических средств, особенно сывороток.

Однако, как отмечает Мария Кызымко, спикулы подходят не всем и могут вызывать инфекции, воспаления и аллергические реакции. Важно соблюдать ряд правил при их использовании, подчёркивает Газета.Ru.

Противопоказания к использованию косметики с микроиглами:

  • Чувствительная, куперозная и воспаленная кожа.
  • Открытые раны и дерматологические заболевания в активной фазе, включая акне и герпетическую инфекцию.
  • Аллергия на компоненты сыворотки, что может вызвать воспаление кожи.

Перед применением косметики с микроиглами рекомендуется провести тест на чувствительность. Легкое покраснение и шелушение считаются нормой, но при сильном жжении следует отказаться от использования продукта.

Рекомендации по применению:

  1. Использовать 1-2 раза в неделю, особенно если в составе средств присутствует ретинол.
  2. Не наносить агрессивную косметику и пилинги после применения микроигл.
  3. Обязательно использовать солнцезащитный крем с SPF 50 в период применения микроигл.

Хотя косметика с микроиглами может улучшить качество кожи, ее использование должно быть осторожным и под наблюдением специалиста.

Уточнения

Биорастворимые микроиглы — это биотехнологическая платформа, которая предназначена для малоинвазивного введения фармацевтических и косметических субстанций в кожу (витамины, белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты и т. п.).

