Не навреди — микроиглы в косметике: дерматолог раскрыла главный секрет безопасного использования

Врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог клиники "Будь Здоров" на Сретенке Мария Кызымко предупредила о возможных рисках при использовании косметики с микроиглами (спикулами). Несмотря на то что эти средства могут усилить проникновение активных ингредиентов в кожу, их применение требует осторожности.
Спикулы представляют собой маленькие иглы, изготовленные из морских губок или биополимеров. Они используются в косметике как транспортная система, создавая микроповреждения на коже и позволяя активным веществам проникать глубже. Это может усилить эффективность косметических средств, особенно сывороток.
Однако, как отмечает Мария Кызымко, спикулы подходят не всем и могут вызывать инфекции, воспаления и аллергические реакции. Важно соблюдать ряд правил при их использовании, подчёркивает Газета.Ru.
Противопоказания к использованию косметики с микроиглами:
Перед применением косметики с микроиглами рекомендуется провести тест на чувствительность. Легкое покраснение и шелушение считаются нормой, но при сильном жжении следует отказаться от использования продукта.
Рекомендации по применению:
Хотя косметика с микроиглами может улучшить качество кожи, ее использование должно быть осторожным и под наблюдением специалиста.
Биорастворимые микроиглы — это биотехнологическая платформа, которая предназначена для малоинвазивного введения фармацевтических и косметических субстанций в кожу (витамины, белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты и т. п.).
