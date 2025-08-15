Школьный дресс-код, который удивит даже строгих родителей

С приближением учебного года родители всё чаще задают этот вопрос. Оказывается, никаких единых для всей страны правил нет — всё зависит от устава конкретной школы.
Адвокат Александр Шушаков поясняет: требования к одежде и причёскам закреплены не в федеральном законе, а в локальных актах школы.
Статья 38 Федерального закона "Об образовании" даёт школам право самим прописывать:
При этом действует иерархия:
Новый стандарт ГОСТ Р 71582-2024 носит рекомендательный характер. Он описывает, какой должна быть форма:
В большинстве школ это означает наличие трёх комплектов одежды:
Шушаков советует:
Важно: директор не может единолично ввести новые ограничения — решение принимается с учётом мнения родителей, учеников и работников.
Формального права исключить ученика за внешний вид нет. Возможны устные замечания, запись в дневник, вызов родителей, но отстранение с уроков — нарушение конституционного права на образование, сообщает URA.RU.
Дресс-ко́д (англ. dress code, DC, «кодекс одежды») — форма одежды, требуемая при посещении определённых мероприятий, организаций, заведений, либо принятая манера одеваться в определенной ситуации или в определенной социальной группе.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.