Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
СМИ: Алла Пугачёва подала документы для отказа от гражданства РФ
Почетный адвокат России предупредил водителей о новом порядке медосвидетельствования
Манчкины умны, привязаны к людям и легко адаптируются к новому дому
Эксперт назвал две ключевые причины роста отказов в выдаче кредитов
Катя Лель предупреждает: скоро начнётся глобальная зачистка человечества
Врачи назвали плюсы и минусы индивидуальных, персональных и групповых тренировок
Гиды советуют посетить Париж ради Сорбонны, моста Александра III и галереи Лафайет
Рецепт куриной ветчины с сыром и зеленью
Знак 3.27 не запрещает парковку в кармане, если это не место для автобуса

Школьный дресс-код, который удивит даже строгих родителей

Отстранение за пирсинг и дреды: что разрешено, а что нет в российских школах
2:31
Моя семья » Красота и стиль

С приближением учебного года родители всё чаще задают этот вопрос. Оказывается, никаких единых для всей страны правил нет — всё зависит от устава конкретной школы.

ребенок и домашнее задание
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ребенок и домашнее задание

Что на самом деле регулирует внешний вид учеников

Адвокат Александр Шушаков поясняет: требования к одежде и причёскам закреплены не в федеральном законе, а в локальных актах школы.
Статья 38 Федерального закона "Об образовании" даёт школам право самим прописывать:

  • общий вид и фасон формы,
  • допустимые цвета,
  • правила ношения аксессуаров.

При этом действует иерархия:

  • Федеральный закон даёт право школам устанавливать правила.
  • Регионы формируют типовые требования.
  • Устав школы конкретизирует детали.
  • ГОСТ на школьную форму с 1 июля 2025 года

Новый стандарт ГОСТ Р 71582-2024 носит рекомендательный характер. Он описывает, какой должна быть форма:

  • деловой, удобный и сдержанный стиль,
  • натуральные ткани,
  • отсутствие символики неформальных объединений.

В большинстве школ это означает наличие трёх комплектов одежды:

  • повседневная — брюки или юбки, пиджак, рубашка нейтрального цвета,
  • парадная — с белой рубашкой и аксессуарами,
  • спортивная — для уроков физкультуры.

Что обычно запрещено в уставах

  • яркие принты и рваные вещи,
  • религиозная символика и головные уборы в помещениях,
  • высокий каблук,
  • пирсинг, татуировки, волосы неестественных цветов.

Как действовать, если запреты кажутся чрезмерными

Шушаков советует:

  • Ознакомьтесь с уставом школы.
  • Если запрета там нет, но к внешнему виду предъявляют претензии — пишите в администрацию.
  • При необходимости — обращайтесь в департамент образования или к омбудсмену.

Важно: директор не может единолично ввести новые ограничения — решение принимается с учётом мнения родителей, учеников и работников.

Могут ли отстранить от занятий

Формального права исключить ученика за внешний вид нет. Возможны устные замечания, запись в дневник, вызов родителей, но отстранение с уроков — нарушение конституционного права на образование, сообщает URA.RU.

Уточнения

Дресс-ко́д (англ. dress code, DC, «кодекс одежды») — форма одежды, требуемая при посещении определённых мероприятий, организаций, заведений, либо принятая манера одеваться в определенной ситуации или в определенной социальной группе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Духовка и микроволновка привлекают тараканов из-за тепла и влажности
Недвижимость
Духовка и микроволновка привлекают тараканов из-за тепла и влажности Аудио 
Шторы как перегородка: модный и функциональный способ зонировать комнату
Недвижимость
Шторы как перегородка: модный и функциональный способ зонировать комнату Аудио 
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Новости спорта
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Последние материалы
Отстранение за пирсинг и дреды: что разрешено, а что нет в российских школах
Катя Лель предупреждает: скоро начнётся глобальная зачистка человечества
Врачи назвали плюсы и минусы индивидуальных, персональных и групповых тренировок
Гиды советуют посетить Париж ради Сорбонны, моста Александра III и галереи Лафайет
Рецепт куриной ветчины с сыром и зеленью
Знак 3.27 не запрещает парковку в кармане, если это не место для автобуса
Индия отказалась идти на уступки США в сельском хозяйстве
Дизайнеры назвали способы сделать съёмное жильё уютным без капитального ремонта
Эксперт Алексей Решетун объяснил, что делать при ожоге медузы
В Леди-Герару нашли окаменелости Homo и австралопитека возрастом 2,8 млн лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.