Школьный дресс-код, который удивит даже строгих родителей

Отстранение за пирсинг и дреды: что разрешено, а что нет в российских школах

2:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С приближением учебного года родители всё чаще задают этот вопрос. Оказывается, никаких единых для всей страны правил нет — всё зависит от устава конкретной школы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ребенок и домашнее задание

Что на самом деле регулирует внешний вид учеников

Адвокат Александр Шушаков поясняет: требования к одежде и причёскам закреплены не в федеральном законе, а в локальных актах школы.

Статья 38 Федерального закона "Об образовании" даёт школам право самим прописывать:

общий вид и фасон формы,

допустимые цвета,

правила ношения аксессуаров.

При этом действует иерархия:

Федеральный закон даёт право школам устанавливать правила.

Регионы формируют типовые требования.

Устав школы конкретизирует детали.

ГОСТ на школьную форму с 1 июля 2025 года

Новый стандарт ГОСТ Р 71582-2024 носит рекомендательный характер. Он описывает, какой должна быть форма:

деловой, удобный и сдержанный стиль,

натуральные ткани,

отсутствие символики неформальных объединений.

В большинстве школ это означает наличие трёх комплектов одежды:

повседневная — брюки или юбки, пиджак, рубашка нейтрального цвета,

парадная — с белой рубашкой и аксессуарами,

спортивная — для уроков физкультуры.

Что обычно запрещено в уставах

яркие принты и рваные вещи,

религиозная символика и головные уборы в помещениях,

высокий каблук,

пирсинг, татуировки, волосы неестественных цветов.

Как действовать, если запреты кажутся чрезмерными

Шушаков советует:

Ознакомьтесь с уставом школы.

Если запрета там нет, но к внешнему виду предъявляют претензии — пишите в администрацию.

При необходимости — обращайтесь в департамент образования или к омбудсмену.

Важно: директор не может единолично ввести новые ограничения — решение принимается с учётом мнения родителей, учеников и работников.

Могут ли отстранить от занятий

Формального права исключить ученика за внешний вид нет. Возможны устные замечания, запись в дневник, вызов родителей, но отстранение с уроков — нарушение конституционного права на образование, сообщает URA.RU.

Уточнения

Дресс-ко́д (англ. dress code, DC, «кодекс одежды») — форма одежды, требуемая при посещении определённых мероприятий, организаций, заведений, либо принятая манера одеваться в определенной ситуации или в определенной социальной группе.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.