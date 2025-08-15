Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Морщины сбегают, когда появляется этот домашний рецепт

Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
1:37
Моя семья » Красота и стиль

Морщины не любят заботу — они её боятся. Правильный уход за кожей может заметно замедлить процесс старения, и сделать это можно без дорогостоящей косметики. Достаточно простого крема, который легко приготовить дома из доступных ингредиентов.

Женщина наносит увлажняющий бальзам на лицо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина наносит увлажняющий бальзам на лицо

Почему он работает

Секрет в том, что состав одновременно увлажняет, питает и стимулирует выработку коллагена — белка, отвечающего за упругость и эластичность кожи. Уже через несколько недель регулярного применения можно заметить, что кожа стала мягче, а мелкие морщины — менее заметными.

Что понадобится

  • 2 столовые ложки кокосового масла;
  • 1 чайная ложка масла жожоба;
  • 1 столовая ложка пчелиного воска;
  • 2 капсулы витамина Е;
  • 5 капель эфирного масла лаванды.

Как приготовить

  1. Растопите на водяной бане кокосовое масло, воск и масло жожоба.
  2. Снимите с огня, добавьте витамин Е и эфирное масло.
  3. Перемешайте, пока смесь не станет однородной.
  4. Переложите в чистую баночку и дайте остыть.
  5. Хранить крем лучше в прохладном месте, использовать вечером на очищенную кожу лица и шеи.

Дополнительный бонус

Помимо борьбы с морщинами, крем помогает устранить сухость и шелушение, успокаивает кожу после пребывания на солнце и защищает её в холодную погоду.

Совет: нанесите средство за 30-40 минут до сна, чтобы оно успело впитаться, а утром кожа выглядела отдохнувшей и свежей.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
