Домашние шампуни: простые рецепты для здоровых и блестящих волос

Вы когда-нибудь задумывались, что шампунь можно сделать на своей кухне? Домашние рецепты становятся всё популярнее, ведь они позволяют контролировать состав, избегать агрессивных химикатов и создавать уход, идеально подходящий именно вашим волосам. К тому же это отличный способ добавить в рутину красоты немного творчества и заботы о себе.

Почему стоит попробовать

Промышленные шампуни часто содержат сульфаты, парабены и ароматизаторы, которые могут сушить кожу головы. Домашние средства позволяют обойтись без лишней химии и настроить формулу под свои потребности: для блеска, питания или объёма.

Простые рецепты для начала

  • Для сухих волос: смешайте 2 столовые ложки мёда, 1 желток и 100 мл тёплой воды. Мёд увлажнит, а желток напитает волосы белками.
  • Для жирных волос: разведите 2 столовые ложки ржаной муки в 150 мл тёплой воды, добавьте 5 капель масла чайного дерева. Такая смесь мягко очистит и освежит кожу головы.
  • Для блеска: соедините 100 мл зелёного чая с чайной ложкой лимонного сока — этот шампунь закроет чешуйки волос и придаст сияние.

Советы по использованию

Домашние шампуни лучше готовить небольшими порциями и использовать сразу, чтобы сохранить свежесть ингредиентов. Наносите их на влажные волосы, массируйте 2–3 минуты и тщательно смывайте.

Домашние шампуни — это не только экологично, но и приятно. Экспериментируйте с рецептами, и ваши волосы ответят вам здоровым блеском и силой.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
