Вы делаете это каждый день и вредите коже: привычка, от которой нужно избавиться

Вредная привычка: как отучиться трогать лицо и улучшить состояние кожи

Невинная привычка поправить волосы, почесать подбородок или опереться на ладонь может стоить вам состояния кожи. Постоянный контакт рук с лицом переносит грязь и бактерии, провоцируя воспаления, раздражения и преждевременное старение. Но есть способы отучить себя от этого и заметно улучшить состояние кожи уже через пару недель.

Осознайте проблему

Первый шаг — понять, сколько раз в день вы прикасаетесь к лицу. Понаблюдайте за собой в течение дня: часто такие движения происходят автоматически — за работой, в транспорте, при разговоре. Осознание поможет вам перехватить привычку в зародыше.

Займите руки

Часто мы трогаем лицо неосознанно, когда скучно или тревожно. Держите под рукой альтернативу: ручку, мячик-антистресс или платок. На работе можно держать на столе бутылку с водой — тянитесь за ней, а не к лицу.

Работайте с причинами

Если кожа чешется или шелушится — проблема не в привычке, а в уходе. Сухость устраняют питательные кремы, а раздражение снимают успокаивающие сыворотки. При частых высыпаниях лучше обратиться к дерматологу.

Минимизируйте риски

Регулярно мойте руки, особенно в течение рабочего дня. Используйте антисептики, если нет возможности добраться до воды. Дома меняйте наволочки и полотенца хотя бы раз в 3–4 дня — это уменьшит количество микробов, с которыми сталкивается кожа.

Отказ от привычки трогать лицо руками — это маленькое, но важное вложение в здоровье кожи. Дайте себе пару недель, и вы увидите, как меняется её чистота и тон.

