Платки и косынки — универсальный аксессуар, который снова в тренде

Моя семья » Красота и стиль

В мире моды есть аксессуары, которые переживают десятилетия, возвращаясь в новом звучании. Платки и косынки — именно такие. Они могут сделать образ романтичным, дерзким или утончённым, при этом подстраиваясь под любой стиль.

Девушка в платке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в платке

Почему платок — универсальный аксессуар

Платок способен заменить сразу несколько аксессуаров: ободок, ремень, браслет или даже топ. Он органично вписывается и в классические, и в кэжуал-образы. В моде 2025 — сочетание ярких шелковых платков с деловыми костюмами и минималистичными платьями.

Как носить косынку стильно

Косынка на голове придаёт ретро-шарм, напоминая об иконах стиля 60-х. Завяжите её под подбородком для винтажного эффекта или на затылке — для расслабленного летнего образа. В пляжных луках косынка защищает волосы от солнца, а в городе становится частью модной стилизации.

Идеи для нестандартного использования

  • Вместо ремня — завяжите платок на талии поверх платья или джинсов.
  • На сумке — маленький шелковый аксессуар моментально освежает образ.
  • Вместо топа — тренд для смелых: платок в виде бандо или асимметричной блузы.

Платки и косынки — это не просто ткань, а способ рассказать историю стиля. Один аксессуар может менять настроение и характер образа, оставаясь актуальным в любое время года.

Уточнения

Косы́нка — разновидность головного (или шейного) платка, представляющая собой отрез ткани в форме треугольника.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
