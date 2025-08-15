Платки и косынки — универсальный аксессуар, который снова в тренде

Этот аксессуар заменит вам ободок, ремень и топ — модницы в восторге

В мире моды есть аксессуары, которые переживают десятилетия, возвращаясь в новом звучании. Платки и косынки — именно такие. Они могут сделать образ романтичным, дерзким или утончённым, при этом подстраиваясь под любой стиль.

Почему платок — универсальный аксессуар

Платок способен заменить сразу несколько аксессуаров: ободок, ремень, браслет или даже топ. Он органично вписывается и в классические, и в кэжуал-образы. В моде 2025 — сочетание ярких шелковых платков с деловыми костюмами и минималистичными платьями.

Как носить косынку стильно

Косынка на голове придаёт ретро-шарм, напоминая об иконах стиля 60-х. Завяжите её под подбородком для винтажного эффекта или на затылке — для расслабленного летнего образа. В пляжных луках косынка защищает волосы от солнца, а в городе становится частью модной стилизации.

Идеи для нестандартного использования

Вместо ремня — завяжите платок на талии поверх платья или джинсов.

— завяжите платок на талии поверх платья или джинсов. На сумке — маленький шелковый аксессуар моментально освежает образ.

— маленький шелковый аксессуар моментально освежает образ. Вместо топа — тренд для смелых: платок в виде бандо или асимметричной блузы.

Платки и косынки — это не просто ткань, а способ рассказать историю стиля. Один аксессуар может менять настроение и характер образа, оставаясь актуальным в любое время года.

Уточнения

Косы́нка — разновидность головного (или шейного) платка, представляющая собой отрез ткани в форме треугольника.



