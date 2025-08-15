Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Редкое лекарство делает кровь смертельной для комаров: научный прорыв
Коврики для ванной признали устаревшими
Моторист: вылетающий масляный щуп указывает на износ поршневых колец
К 2100 году численность северных оленей в Америке может упасть на 84 %
Забудьте о витаминах: кресс-салат — природный источник молодости и здоровья
Прибытие израильского лайнера Crown Iris в Пирей вызвало протест в поддержку Палестины
Сальма Хайек рассказала, что Дональд Трамп пытался отбить её у бойфренда
Ночная зарядка сокращает срок службы аккумулятора на 20–30% в год
Бамия — идеальный диетический продукт для укрепления здоровья и контроля веса

Сладкий способ борьбы с целлюлитом, который можно делать дома

Медовый массаж: секрет гладкой кожи, о котором забыли косметологи
1:29
Моя семья » Красота и стиль

В борьбе с целлюлитом женщины пробуют самые разные методы — от дорогостоящих процедур в салоне до фитнес-марафонов. Но есть способ, который сочетает эффективность, доступность и приятные ощущения, — медовый массаж. Этот древний метод не только улучшает состояние кожи, но и превращает уход в настоящий ритуал красоты.

Цветочный мёд
Фото: commons.wikimedia.org by AnnaMayak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Цветочный мёд

Как работает медовый массаж

Мед стимулирует кровообращение и лимфоток, выводя лишнюю жидкость и токсины. Во время массажа липкий слой "прилипает" к коже, а при отрыве создает эффект вакуума, который помогает разбивать жировые отложения.

Пошаговая техника

  1. Выберите натуральный мёд — жидкий, без добавок.
  2. Нанесите его на сухую чистую кожу проблемных зон.
  3. Начните мягко вбивать мёд в кожу ладонями, постепенно увеличивая интенсивность.
  4. Делайте резкие отрывающие движения, пока мёд не посветлеет и не станет белесым.
  5. Смойте теплой водой и нанесите питательный крем.

Результаты и частота процедур

Уже после нескольких сеансов кожа становится более гладкой, а «апельсиновая корка» менее заметной. Оптимальная частота — 2–3 раза в неделю.

Медовый массаж — это не только приятный уход, но и эффективный способ поддерживать кожу упругой и здоровой. Главное — регулярность и качественный мед.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
ФСБ сообщила об уничтожении украинского проекта баллистических ракет Сапсан
Военные новости
ФСБ сообщила об уничтожении украинского проекта баллистических ракет Сапсан Аудио 
Физиологи: чередование упражнений повышает эффективность силовых тренировок
Новости спорта
Физиологи: чередование упражнений повышает эффективность силовых тренировок Аудио 
Шторы как перегородка: модный и функциональный способ зонировать комнату
Недвижимость
Шторы как перегородка: модный и функциональный способ зонировать комнату Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Земля — не родная планета? Новая версия происхождения человечества ломает привычную картину
Горе в семье Сергея Маковецкого: его жена перестаёт узнавать мужа
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Секрет советской кухни: торт из печенья и сгущенки, который готовится за 15 минут
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Украинская баллистическая ракета уничтожена: зачистка ФСБ перед саммитом на Аляске
Украинская баллистическая ракета уничтожена: зачистка ФСБ перед саммитом на Аляске
Последние материалы
Редкое лекарство делает кровь смертельной для комаров: научный прорыв
Коврики для ванной признали устаревшими
Моторист: вылетающий масляный щуп указывает на износ поршневых колец
К 2100 году численность северных оленей в Америке может упасть на 84 %
Забудьте о витаминах: кресс-салат — природный источник молодости и здоровья
Прибытие израильского лайнера Crown Iris в Пирей вызвало протест в поддержку Палестины
Сальма Хайек рассказала, что Дональд Трамп пытался отбить её у бойфренда
Ночная зарядка сокращает срок службы аккумулятора на 20–30% в год
Бамия — идеальный диетический продукт для укрепления здоровья и контроля веса
Баклажаны обжаривают и заливают острым перечно-чесночным соусом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.