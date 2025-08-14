Забудьте о ванили: шоколад – новый тренд в мире парфюмерии и вот почему

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

В мире парфюмерии есть ноты, которые действуют как магнит — тёплые, глубокие и сладкие. Шоколад в ароматах давно перестал быть просто гурманским штрихом и превратился в символ утончённого соблазна. Такие духи подходят не только на вечер, но и для тех, кто хочет добавить в образ каплю загадочности.

Парфюм
Фото: Designed by Freepik by marymarkevich is licensed under Public domian
Парфюм

Почему шоколад в парфюмерии — это тренд

Шоколадные ноты создают ощущение тепла и уюта, но при этом обладают особой притягательностью. Они гармонично сочетаются с ванилью, кофе, специями и даже фруктовыми акцентами, делая аромат сложным и многослойным.

Лучшие ароматы с шоколадным сердцем

  • Thierry Mugler – Angel Muse: насыщенный, с акцентом на шоколадно-ореховую пасту и древесные оттенки.
  • Tom Ford – Black Orchid: роскошная композиция с глубоким тёмным шоколадом и чёрными трюфелями.
  • Prada – Candy Night: мягкий, сладкий, но с благородной горчинкой.

Как носить шоколадные ароматы

Эти духи раскрываются лучше всего в прохладную погоду, особенно осенью и зимой. Наносите их на три точки — запястья, шею, за ушами — чтобы тепло кожи усиливало сладость нот. Для вечера можно сделать акцент, нанеся немного на волосы или одежду.

Духи с шоколадными акцентами — это ароматическое воплощение роскоши и страсти. Они подойдут тем, кто хочет выделяться и запомниться.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

Духи́ — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.

