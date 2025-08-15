Любимый парфюм Меган Маркл: узнайте, какой аромат она выбирает для жарких дней – удивитесь цене

Аромат лета от Меган Маркл: герцогиня ежегодно выбирает доступный парфюм от Jo Malone London

У жены британского принца Гарри есть несколько любимых ароматов, но, как сообщается, летом Меган предпочитает использовать только один. Этот парфюм можно приобрести по доступной цене, что делает его ещё более особенным.

Фото: gg.govt.nz by Office of the Governor-General, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Меган Маркл и Принц Гарри

Ароматы, которые выбирает герцогиня

Стиль Меган Маркл отличается непринуждённой элегантностью и утончённым, но сдержанным внешним видом. Неудивительно, что она предпочитает ароматы, которые не бросаются в глаза, а создают свежий, естественный и утончённый образ. Супруга Гарри выбирает духи с чистыми, лаконичными нотами, вдохновлёнными природой. Её ароматы, будь то цветочные, древесные или с морскими аккордами, всегда подчёркивают её веру в гармонию простоты и вневременного очарования. Она часто выбирает унисекс-ароматы, которые сочетают в себе современную женственность и естественность. Но какой летний аромат она предпочитает носить всегда, даже в самую сильную жару? Сейчас мы расскажем!

Летом Меган Маркл почти всегда выбирает Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt Cologne. Этот парфюм воплощает изысканную элегантность, гармонично сочетая солёную свежесть моря с тёплым ароматом шалфея. В составе — душистая трава абель, добавляющая аромату нежные цветочные и пудровые ноты, морская соль, придающая минеральность и чистоту, и шалфей, создающий древесно-ароматическое послевкусие. Всё это вместе создаёт непринуждённую, но стойкую элегантность. Свежесть парфюма успокаивает и пленяет, напоминая прогулку по пляжу летом. Неудивительно, что Меган так его любит.

Эти духи доступны в Венгрии и в других странах, что делает их более доступными, чем многие думают, сообщает femcafe.hu. Упаковка объёмом 100 мл в Великобритании стоит около 118 фунтов стерлингов, а меньшая версия объёмом 30 мл — около 30 тысяч форинтов. По текущему курсу это примерно 7500 рублей. Это отличный выбор для тех, кто ценит качество и стиль, но не готов тратить большие деньги.

Уточнения

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, правящего короля Великобритании.





