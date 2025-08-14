Психолог раскрыла главный секрет: почему вам страшно быть красивой

Почему так страшно быть красивой? Психолог раскрывает секрет — это внутренний блок

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Клинический психолог Надежда Турлаева утверждает, что запрет на проявление собственной красоты часто связан с внутренними установками, которые формируются из-за негативного опыта. Когда человек в детстве сталкивается с отвержением, насмешками или завистью из-за своей яркости, женственности или привлекательности, его психика фиксирует это как сигнал о том, что лучше не выделяться.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина с голубыми глазами и бугенвилией

Эти установки могут проявляться в теле как напряжение, стыд и неспособность смотреть на себя в зеркало.

"Человек буквально не может "вынести" внимание, не смотрит себе в глаза, отворачивается от зеркала. Иногда блок маскируется под "это просто неважно", "мне и так нормально", "не хочу тратить на это время" Но если копнуть — там часто страх: а вдруг меня не примут, отвергнут, осудят?" — сказала психолог.

Когда человек начинает работать над своей красотой, его тело может реагировать тревогой или паникой, поскольку нервная система воспринимает это как угрозу.

Турлаева подчёркивает, что работа над принятием своей красоты начинается не с макияжа, а с безопасного контакта с собой. Важно научиться чувствовать, что происходит внутри, когда вы довольны своим внешним видом, и можете ли вы выдержать этот взгляд на себя. Принять свою красоту — значит перестать прятаться, что требует внутренней устойчивости, эмоциональной зрелости и умения принимать свою уязвимость, пишет Газета.Ru.

В итоге психолог отмечает, что истинная красота — это не внешняя трансформация, а возвращение к себе. Там, где раньше была защита от критики, появляется осознание: "Мне можно". И только тогда красота становится естественной и безопасной.

Уточнения

Красота́ — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.