Кожа SOS: 5 шагов к спасению от осенней аллергии и сухости — советы дерматолога

Моя семья » Красота и стиль

Осенью изменения температуры, начало отопительного сезона, снижение влажности воздуха, последствия летней инсоляции и стресс, связанный с возвращением к работе или учебе, провоцируют обострение хронических кожных заболеваний, сообщила врач-дерматовенеролог, косметолог Наталья Михайлова.

Ночной уход за кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ночной уход за кожей

В этот период часто наблюдаются рецидивы хронического акне, обострение розацеа, себорейного и атопического дерматита, псориаза. Если кожа ослаблена, а иммунитет снижен, стоит отдавать предпочтение декоративной косметике, которая легко смывается и не раздражает кожу. Средства для умывания должны быть мягкими, без агрессивных поверхностно-активных веществ, чтобы не нарушать гидролипидный барьер.

Особое внимание нужно уделить регулярному использованию эмолентов, восстанавливающих и смягчающих кожу. Это особенно важно для людей с сухой и чувствительной кожей, а также с атопическим дерматитом, отмечает Газета.Ru.

Если уже произошло обострение заболевания, необходимо обратиться к дерматологу, так как только специалист может провести точную диагностику и назначить адекватную терапию.

"В качестве первой помощи в домашних условиях при появлении раздражения или сухости кожи допустимо использовать базовые увлажняющие кремы с пантенолом или аллантоином, а также успокаивающие маски с экстрактами алоэ, центеллы азиатской, ромашки", — посоветовала косметолог.

Питание также влияет на состояние кожи, добавила эксперт. Недостаток жиров становится причиной сухости кожи, дефицит белка замедляет выработку коллагена и регенерацию тканей.

В осенний период необходимо достаточное количество витаминов и микроэлементов, таких как витамины D, A, E, C, группы B, магний, цинк, селен и железо. Хороший эффект также оказывают кремы с пептидами коллагена и гиалуроновой кислотой.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
