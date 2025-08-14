Лакированная ловушка: что на самом деле нагревает твои ногти

Безопасные методы снятия гель-лака без повреждения натуральных ногтей

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красивый маникюр — удовольствие. Но если во время снятия покрытия ты вздрагиваешь от жжения, это сигнал: так быть не должно.

Фото: https://news.gnet.tn/wp-content/uploads/2021/12/manucure.jpg Мастер делает маникюр

Откуда берётся ощущение "горящих" ногтей

Ногтевая пластина сама по себе мёртвая — в ней нет нервов и сосудов. Но под ней находится ногтевое ложе — живая, чувствительная ткань. Когда мастер сильно надавливает пилкой или работает фрезой на высокой скорости, трение выделяет тепло. Оно передаётся нервам — и ты ощущаешь жжение.

Если ноготь истончён, защита слабее. Представь прихватку для горячей сковороды: если она слишком тонкая, обжечься проще. То же происходит с ногтями, которые слишком часто или агрессивно подпиливали, снимали покрытие или подвергали действию жёсткой химии.

Что вызывает жжение при спиливании лака

Чрезмерное давление — сильные движения пилкой создают лишнее тепло.

Слишком грубая зернистость — натуральным ногтям нужна пилка от 180 грит и выше.

Ошибки при работе фрезой — высокая скорость требует точности, иначе нагрев неизбежен.

Долгая обработка одного места — даже мягкое движение при длительном воздействии превращает участок в "горячую точку".

Истончение пластины — после многократных процедур или травм ноготь хуже защищает ложе.

Как действовать

Если при маникюре ты чувствуешь жжение, сразу скажи мастеру. Он должен снизить давление, изменить скорость фрезы или взять более щадящую пилку. Твой комфорт — не роскошь, а норма.

Помни: тонкие ногти не только уязвимы для тепла, но и хуже держат покрытие. Бережный уход и корректная техника помогут сохранить их здоровыми.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.