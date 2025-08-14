Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Массивная рама зеркала визуально утяжеляет интерьер ванной комнаты
Ранний контакт детей с кошками может снизить риск аллергии и астмы
Адвокат Диброва объяснил появление жены на фоне скандала: реакция россиян
Для уничтожения тли на яблонях используют раствор подсолнечного масла
Рената Литвинова заинтриговала поклонников траурным образом из Парижа
Психолог Долгов: заставлять доедать формирует пищевые расстройства
39-летняя Ольга Бузова заявила, что выглядит на 25 лет
Эксперт по спорту Флинн: шоколадное молоко восстанавливает мышцы после тренировки
Домашние котлеты станут нежнее, если добавить сливочное масло

Лакированная ловушка: что на самом деле нагревает твои ногти

Безопасные методы снятия гель-лака без повреждения натуральных ногтей
1:52
Моя семья » Красота и стиль

Красивый маникюр — удовольствие. Но если во время снятия покрытия ты вздрагиваешь от жжения, это сигнал: так быть не должно.

Мастер делает маникюр
Фото: https://news.gnet.tn/wp-content/uploads/2021/12/manucure.jpg
Мастер делает маникюр

Откуда берётся ощущение "горящих" ногтей

Ногтевая пластина сама по себе мёртвая — в ней нет нервов и сосудов. Но под ней находится ногтевое ложе — живая, чувствительная ткань. Когда мастер сильно надавливает пилкой или работает фрезой на высокой скорости, трение выделяет тепло. Оно передаётся нервам — и ты ощущаешь жжение.

Если ноготь истончён, защита слабее. Представь прихватку для горячей сковороды: если она слишком тонкая, обжечься проще. То же происходит с ногтями, которые слишком часто или агрессивно подпиливали, снимали покрытие или подвергали действию жёсткой химии.

Что вызывает жжение при спиливании лака

  • Чрезмерное давление — сильные движения пилкой создают лишнее тепло.
  • Слишком грубая зернистость — натуральным ногтям нужна пилка от 180 грит и выше.
  • Ошибки при работе фрезой — высокая скорость требует точности, иначе нагрев неизбежен.
  • Долгая обработка одного места — даже мягкое движение при длительном воздействии превращает участок в "горячую точку".
  • Истончение пластины — после многократных процедур или травм ноготь хуже защищает ложе.

Как действовать

Если при маникюре ты чувствуешь жжение, сразу скажи мастеру. Он должен снизить давление, изменить скорость фрезы или взять более щадящую пилку. Твой комфорт — не роскошь, а норма.

Помни: тонкие ногти не только уязвимы для тепла, но и хуже держат покрытие. Бережный уход и корректная техника помогут сохранить их здоровыми.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Кадьяки достигают массы более 700 кг благодаря обилию пищи и отсутствию хищников
Домашние животные
Кадьяки достигают массы более 700 кг благодаря обилию пищи и отсутствию хищников Аудио 
Популярное
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле

Под волнами Тихого океана скрывается восьмой континент. Его открытие меняет представление о геологии и истории нашей планеты.

Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Последние материалы
На Аляске рассказали, что жители обеспокоены рыболовным сезоном, а не конфликтом на Украине
Эксперты рассказали, как сдвинуть автомобиль с заглохшим мотором с помощью стартера
Прыщи на подбородке: главные причины и рабочие решения
В Госдуме объяснили, почему России не нужна система SWIFT
Североамериканский гризли крупнее и агрессивнее бурого медведя
Светлана Журова: мой путь в спорте достоин полнометражного фильма
ЕС готовит 19-й пакет санкций против России
Текстиль и декор позволяют экспериментировать с цветами без ремонта
В Петербурге приступили к масштабному обновлению Невского проспекта
Учёные подтвердили гипотезу о низкой плотности материи у Млечного Пути
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.