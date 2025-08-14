Лакированная ловушка: что на самом деле нагревает твои ногти

Красивый маникюр — удовольствие. Но если во время снятия покрытия ты вздрагиваешь от жжения, это сигнал: так быть не должно.
Ногтевая пластина сама по себе мёртвая — в ней нет нервов и сосудов. Но под ней находится ногтевое ложе — живая, чувствительная ткань. Когда мастер сильно надавливает пилкой или работает фрезой на высокой скорости, трение выделяет тепло. Оно передаётся нервам — и ты ощущаешь жжение.
Если ноготь истончён, защита слабее. Представь прихватку для горячей сковороды: если она слишком тонкая, обжечься проще. То же происходит с ногтями, которые слишком часто или агрессивно подпиливали, снимали покрытие или подвергали действию жёсткой химии.
Если при маникюре ты чувствуешь жжение, сразу скажи мастеру. Он должен снизить давление, изменить скорость фрезы или взять более щадящую пилку. Твой комфорт — не роскошь, а норма.
Помни: тонкие ногти не только уязвимы для тепла, но и хуже держат покрытие. Бережный уход и корректная техника помогут сохранить их здоровыми.
Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.
