Прыщи на подбородке: атака гормонов, гаджетов и привычек

Прыщи на подбородке: главные причины и рабочие решения
2:27
Моя семья » Красота и стиль

Если у тебя регулярно появляются болезненные и глубокие высыпания на подбородке, знай — ты не одна. Даже звёзды вроде Милли Бобби Браун или Джастина Бибера открыто показывают, что акне случается у всех. Чаще всего причина кроется в гормонах, но правильный уход и знание своих триггеров могут серьёзно изменить ситуацию.

Двойной подбородок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Двойной подбородок

Почему именно подбородок

Эта зона насыщена сальными железами. Когда в фолликулах скапливаются ороговевшие клетки и кожное сало, поры закупориваются и возникает воспаление.

Основные виды акне на подбородке:

  • Грибковое — зудящие воспалённые точки из-за избытка дрожжевого грибка.
  • Кистозное — глубокие болезненные узлы, часто оставляющие шрамы.
  • Гормональное — классические белые прыщи из-за всплесков себума при стрессе, цикле или приёме некоторых препаратов.
  • Шаровидное — сочетание поверхностного прыща и глубокого узла, требующее вмешательства врача.

Главные причины

Гормоны — ключевой фактор. У женщин обострения часто приходятся на период менструального цикла. Гормональные колебания усиливают выработку себума, создавая идеальную среду для бактерий.
Внешние триггеры тоже играют роль:

  • привычка трогать подбородок или подпирая голову рукой,
  • ношение масок,
  • косметика, вызывающая раздражение или аллергию.

5 правил, которые реально работают

  1. Салициловая кислота + бензоилпероксид
    Салициловая кислота глубоко очищает поры, бензоилпероксид убивает бактерии. Работают в паре, но требуют 2-4 недели регулярного применения.
  2. Не трогай лицо руками
    На руках скапливается множество микробов. Даже один контакт может спровоцировать воспаление.
  3. Чисти телефон
    Смартфон переносит на кожу бактерии. Протирай экран спиртовыми салфетками или специальным спреем.
  4. Отшелушивание
    Кислоты (AHA, BHA, ретиноиды) или мягкие скрабы помогают убрать ороговевшие клетки. Достаточно 3-5 раз в неделю.
  5. Контроль рациона
    У некоторых молочка, сладкое или фастфуд вызывают обострения. Метод исключения на 3 недели поможет найти продукт-провокатор.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
