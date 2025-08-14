Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Потрескавшиеся пятки станут как у младенца: проверенный метод

Домашние методы смягчения кожи пяток: глицерин и медицинский спирт, яблочный уксус
Красота и стиль

Наши ноги каждый день выдерживают вес тела, но забота о них часто откладывается на потом. В результате кожа на пятках становится сухой, твердой и потрескавшейся. Когда она грубая, как наждачная бумага, обычный крем уже не поможет. Но есть простые домашние способы, которые вернут пяткам мягкость буквально после первого применения.

Ноги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ноги

Почему пятки трескаются

На коже стоп нет сальных желез, поэтому она быстро теряет влагу. Ситуацию усугубляют неудобная обувь, твердые поверхности, отсутствие ухода и возраст. Трещины выглядят неэстетично, но опаснее то, что они могут воспалиться и болеть. Регулярный уход — лучшая профилактика.

Яблочный уксус — натуральный смягчитель

Этот простой кухонный продукт способен за ночь размягчить загрубевшую кожу. Достаточно смочить ватный диск яблочным уксусом, приложить к пятке, зафиксировать носком и оставить до утра. Уже через несколько процедур кожа станет мягче, а трещины — менее заметными.

Домашний лосьон для ежедневного ухода

Смешайте глицерин и 70% медицинский спирт в равных пропорциях. Наносите на пятки утром и вечером, дайте впитаться, затем смойте. Такой уход питает кожу, улучшает её текстуру и предотвращает появление новых трещин.

Поддержание результата

После восстановления мягкости важно закрепить эффект. Раз в неделю делайте ванночку с морской солью или содой, а затем аккуратно обработайте пятки пемзой или щёткой. И, конечно, не забывайте об увлажнении — каждый день, особенно в тёплое время года.

Уточнения

Пя́тка или пята́ — выпуклая часть тела на задней стороне ступни. 

