Потрескавшиеся пятки станут как у младенца: проверенный метод

Наши ноги каждый день выдерживают вес тела, но забота о них часто откладывается на потом. В результате кожа на пятках становится сухой, твердой и потрескавшейся. Когда она грубая, как наждачная бумага, обычный крем уже не поможет. Но есть простые домашние способы, которые вернут пяткам мягкость буквально после первого применения.
На коже стоп нет сальных желез, поэтому она быстро теряет влагу. Ситуацию усугубляют неудобная обувь, твердые поверхности, отсутствие ухода и возраст. Трещины выглядят неэстетично, но опаснее то, что они могут воспалиться и болеть. Регулярный уход — лучшая профилактика.
Этот простой кухонный продукт способен за ночь размягчить загрубевшую кожу. Достаточно смочить ватный диск яблочным уксусом, приложить к пятке, зафиксировать носком и оставить до утра. Уже через несколько процедур кожа станет мягче, а трещины — менее заметными.
Смешайте глицерин и 70% медицинский спирт в равных пропорциях. Наносите на пятки утром и вечером, дайте впитаться, затем смойте. Такой уход питает кожу, улучшает её текстуру и предотвращает появление новых трещин.
После восстановления мягкости важно закрепить эффект. Раз в неделю делайте ванночку с морской солью или содой, а затем аккуратно обработайте пятки пемзой или щёткой. И, конечно, не забывайте об увлажнении — каждый день, особенно в тёплое время года.
Пя́тка или пята́ — выпуклая часть тела на задней стороне ступни.
