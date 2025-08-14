Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ледяная терапия, которая оживит кожу за 3 минуты

Эффективность замороженного огурца в уходе за кожей подтверждена косметологами
Красота и стиль

Иногда ни тональный, ни консилер не спасают от утренней отечности и покраснений. В таком случае стоит попробовать средство, которое не требует сложных процедур и дорогостоящей косметики — замороженный огурец.

Девушка выполняет массаж лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка выполняет массаж лица

Мгновенное пробуждение кожи

При первом прикосновении ледяной огурец мягко охлаждает и пробуждает кожу. Ощущение — не резкое, а скорее бодрящее и успокаивающее. Натуральный сок сразу начинает увлажнять эпидермис, помогая снять раздражение и выровнять тон лица. Уже через несколько минут уменьшается покраснение, темные круги становятся менее заметными, а кожа выглядит более свежей.

Как подготовить огурец

Возьмите небольшой целый огурец и положите в морозильник минимум на четыре часа, лучше — на ночь. Перед использованием дайте ему полежать при комнатной температуре несколько минут, чтобы он не был слишком твердым.

Массаж с эффектом ухода

Разрежьте огурец пополам. Начинайте массаж с зоны вокруг глаз, затем переходите к щекам, лбу и подбородку. Двигайтесь мягко, круговыми движениями, примерно 2-3 минуты, пока срез не станет мягким и не начнет выделять сок.

Лёгкое отшелушивание без раздражения

Размороженный огурец действует как нежный пилинг — без абразивных частиц и ощущения стянутости. Он мягко удаляет ороговевшие клетки, делая поверхность кожи более ровной и гладкой. Эффект напоминает свежую маску, но без дополнительных средств.

Завершающий этап

После массажа не смывайте сок — дайте ему впитаться. Через 10 минут промокните лицо мягким полотенцем. Результат — упругая, свежая и отдохнувшая кожа без лишнего блеска или тяжести.

Когда применять

Утром замороженный огурец помогает снять отечность и подготовить лицо к макияжу. Вечером — успокаивает кожу, сужает поры и смягчает её перед сном.

Уточнения

style="text-align: left;">Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.



Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
