Осенний апгрейд внешности: новые формы, старые привычки останутся

Этой осенью в моде естественная текстура, подвижные формы и минимум укладки. Стрижка становится не просто частью образа, а способом выразить свой характер и настроение.
Мягкие слои, легкие волны и немного небрежности создают ощущение живого объема. Такая стрижка особенно выигрышно смотрится на волнистых или слегка кудрявых волосах и не требует идеальной укладки.
Удлиненное каре с рваными краями и легким эффектом "морских волос" дает стильный образ без лишних усилий. Достаточно нанести немного текстурирующего средства, и пряди выглядят естественно.
Легкая и трогательная форма с мягкими прядями у висков и на шее подчеркивает черты лица. Стрижка хорошо держит форму и не требует частой коррекции, при этом создает образ с ноткой романтики.
Длина до подбородка, небольшой объем на затылке и аккуратные слои делают эту форму утонченной и выразительной. Стрижка подчеркивает линию шеи и подходит для густых волос, которым нужно задать направление.
Четкая линия челки усиливает выразительность взгляда и делает акцент на бровях. Она гармонично смотрится с боб-каре, пикси или шегги и дает простор для экспериментов с формой и длиной.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.