Осенний апгрейд внешности: новые формы, старые привычки останутся

Осенние стрижки 2025: шегги, нирвана-каре, пикси, французское каре и графичная челка

Моя семья Красота и стиль

Этой осенью в моде естественная текстура, подвижные формы и минимум укладки. Стрижка становится не просто частью образа, а способом выразить свой характер и настроение.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с грибным коричневым цветом волос

Шегги до ключиц

Мягкие слои, легкие волны и немного небрежности создают ощущение живого объема. Такая стрижка особенно выигрышно смотрится на волнистых или слегка кудрявых волосах и не требует идеальной укладки.

Нирвана-каре

Удлиненное каре с рваными краями и легким эффектом "морских волос" дает стильный образ без лишних усилий. Достаточно нанести немного текстурирующего средства, и пряди выглядят естественно.

Пикси с эльфийским настроением

Легкая и трогательная форма с мягкими прядями у висков и на шее подчеркивает черты лица. Стрижка хорошо держит форму и не требует частой коррекции, при этом создает образ с ноткой романтики.

Французское каре

Длина до подбородка, небольшой объем на затылке и аккуратные слои делают эту форму утонченной и выразительной. Стрижка подчеркивает линию шеи и подходит для густых волос, которым нужно задать направление.

Графичная челка

Четкая линия челки усиливает выразительность взгляда и делает акцент на бровях. Она гармонично смотрится с боб-каре, пикси или шегги и дает простор для экспериментов с формой и длиной.

Главные тенденции осени

Текстура вместо идеальной гладкости. В моде живые, подвижные пряди с натуральным объемом.

Мягкие силуэты. Легкие формы, которые адаптируются под черты лица и не выглядят тяжело.

Выражение характера. Каждая стрижка подбирается под стиль жизни и настроение.

Минимум укладки. Формы, которые хорошо смотрятся сразу после мытья головы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



