Создайте восточный хаммам у себя дома: 4 секрета для полного расслабления

Турецкий хаммам в домашних условиях: советы по созданию атмосферы
Моя семья » Красота и стиль

Хаммам — это не просто баня, а целый мир восточной красоты. Тёплый пар, ароматные масла и ритуалы очищения превращают уход за собой в медитацию. И да, всё это возможно устроить прямо у себя дома, без путешествия в Турцию.

Гель для душа
Фото: https://i.pinimg.com/736x/4f/63/17/4f631747ae45097a98fedbcd2d5961b4.jpg
Гель для душа

Подготовка пространства

Чтобы создать атмосферу хаммама, начните с тёплого и влажного воздуха в ванной. Включите душ на горячую воду, закройте дверь и позвольте пару заполнить комнату. Приготовьте пушистые полотенца, керамическую миску с тёплой водой и натуральные масла.

Ритуал очищения кожи

Турецкий хаммам всегда начинается с мягкого разогрева кожи. Через 10–15 минут в тепле сделайте массаж кесе — специальной жёсткой перчаткой для пилинга. Она удалит омертвевшие клетки, улучшит кровообращение и сделает кожу невероятно гладкой.

Ароматные мыльные облака

Для мытья используйте оливковое мыло или традиционный турецкий гель с розовой или апельсиновой водой. Взбейте густую пену в миске и нанесите на тело массажными движениями. Этот этап не только очищает, но и расслабляет мышцы.

Завершающий уход

После процедуры нанесите тёплое масло арганы или миндаля, чтобы напитать кожу и закрепить эффект. Не забудьте выпить стакан тёплого травяного чая — в хаммаме заботятся и о теле, и о душе.

Хаммам дома — это возможность подарить себе кусочек восточной роскоши в любое время. Такой ритуал наполняет кожу сиянием, а душу — умиротворением.

Уточнения

Хамма́м — название общественных бань в Турции, Азербайджане, арабских странах, Иране, Афганистане, Средней Азии и других странах Востока.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
