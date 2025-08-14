Забудьте о дорогих кремах: японские чайные маски дарят молодость вашей коже

В японской косметологии чай — не просто напиток, а источник красоты и молодости. Матча, сенча и другие сорта давно применяются в уходе за кожей. Чайные маски стали трендом, который соединяет древние ритуалы и современные технологии.
Чай богат антиоксидантами, витаминами и аминокислотами. Маски с порошком матча уменьшают воспаления, снимают отёчность и освежают цвет лица. Катехины в составе защищают кожу от свободных радикалов и замедляют старение.
Смешайте порошок японского чая с тёплой водой или йогуртом до густой пасты. Нанесите на очищенную кожу на 10–15 минут, затем смойте тёплой водой. Для усиления эффекта добавьте мёд или масло жожоба.
Японские чайные маски — это способ подарить коже не только уход, но и ритуал спокойствия. Регулярное применение делает кожу свежей, упругой и защищённой.
