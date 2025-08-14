Унисекс-парфюмы 2025 года: свобода в каждом вдохе — что стоит попробовать

Уникальные ароматы без гендера: открываем 5 лучших унисекс-парфюмов этого года

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В 2025 году парфюмерия всё меньше делится на «мужское» и «женское» — в моде ароматы без гендера. Унисекс-композиции стали олицетворением свободы и индивидуальности. Эти парфюмы раскрываются по-разному на каждом человеке, создавая уникальный шлейф.

Фото: flickr.com by Hafiz Issadeen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Парфюм

1. Tom Ford – Oud Minérale

Соединение морской соли, агарового дерева и нот перца создаёт атмосферу океанского бриза с тёплой глубиной. Подходит и для деловых встреч, и для вечерних выходов.

2. Maison Margiela Replica – By the Fireplace

Тёплый, дымный, обволакивающий — сочетание каштанов, ванили и древесных нот. Универсален в холодное время года, словно уютный плед в аромате.

3. Le Labo – Santal 33

Культовый парфюм с сандалом, кедром и кардамоном. Нотка кожаной свежести делает его подходящим и для офиса, и для свиданий.

4. Byredo – Gypsy Water

Лесные ноты, лимон, ваниль и можжевельник — лёгкий и в то же время таинственный аромат, который прекрасно раскрывается летом.

5. Creed – Aventus for Her & Him

Динамичный, фруктово-древесный, с ананасом, бергамотом и мускусом. Символ уверенности и силы, но без гендерных рамок.

Унисекс-парфюмы 2025 года — это приглашение экспериментировать, смешивать образы и подчёркивать своё настроение. Они не подчиняются правилам, а создают их.

Уточнения

Парфюме́рия — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.