Флекситарианство: гибкая диета, которая захватила мир в 2025 году

Моя семья » Красота и стиль

В 2025 году в трендах питания лидирует гибкий подход к рациону — флекситарианство. Это стиль жизни, при котором основой остаются растительные продукты, но мясо и рыба допускаются в небольших количествах. Такой баланс делает диету простой, полезной и доступной, а ещё — легко адаптируемой под ваши привычки.

Еда
Еда

Что такое флекситарианство

Флекситарианство — не строгая вегетарианская диета, а осознанный выбор в пользу растительной пищи.

  • 80% рациона: овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи.
  • 20% рациона: мясо, птица, рыба, морепродукты — по желанию.

Главная цель — снизить потребление животного белка, улучшить здоровье и при этом не лишать себя любимых вкусов.

Почему это тренд 2025 года

  • Гибкость — нет жёстких запретов, вы сами регулируете частоту употребления мяса.
  • Польза для здоровья — снижение уровня холестерина, улучшение работы сердца, нормализация веса.
  • Экологичность — меньше выбросов углекислого газа благодаря сокращению мясного производства.

Как перейти на флекситарианство

  1. Начните с 1–2 растительных дней в неделю.
  2. Заменяйте мясо на нут, чечевицу или тофу в привычных рецептах.
  3. Экспериментируйте с пряностями и соусами, чтобы блюда были яркими и насыщенными.

Флекситарианство в 2025 году — это не просто модная диета, а образ жизни, в котором здоровье, вкус и забота о планете идут рука об руку. Попробуйте, и вы почувствуете разницу уже через пару недель.

Дие́та или рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
