Флекситарианство: гибкая диета, которая захватила мир в 2025 году

В 2025 году в трендах питания лидирует гибкий подход к рациону — флекситарианство. Это стиль жизни, при котором основой остаются растительные продукты, но мясо и рыба допускаются в небольших количествах. Такой баланс делает диету простой, полезной и доступной, а ещё — легко адаптируемой под ваши привычки.
Флекситарианство — не строгая вегетарианская диета, а осознанный выбор в пользу растительной пищи.
Главная цель — снизить потребление животного белка, улучшить здоровье и при этом не лишать себя любимых вкусов.
Флекситарианство в 2025 году — это не просто модная диета, а образ жизни, в котором здоровье, вкус и забота о планете идут рука об руку. Попробуйте, и вы почувствуете разницу уже через пару недель.
Дие́та или рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.