Флекситарианство: гибкая диета, которая захватила мир в 2025 году

Флекситарианство: что это и как правильно перейти на новый формат питания

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В 2025 году в трендах питания лидирует гибкий подход к рациону — флекситарианство. Это стиль жизни, при котором основой остаются растительные продукты, но мясо и рыба допускаются в небольших количествах. Такой баланс делает диету простой, полезной и доступной, а ещё — легко адаптируемой под ваши привычки.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Еда

Что такое флекситарианство

Флекситарианство — не строгая вегетарианская диета, а осознанный выбор в пользу растительной пищи.

80% рациона : овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи.

: овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи. 20% рациона: мясо, птица, рыба, морепродукты — по желанию.

Главная цель — снизить потребление животного белка, улучшить здоровье и при этом не лишать себя любимых вкусов.

Почему это тренд 2025 года

Гибкость — нет жёстких запретов, вы сами регулируете частоту употребления мяса.

— нет жёстких запретов, вы сами регулируете частоту употребления мяса. Польза для здоровья — снижение уровня холестерина, улучшение работы сердца, нормализация веса.

— снижение уровня холестерина, улучшение работы сердца, нормализация веса. Экологичность — меньше выбросов углекислого газа благодаря сокращению мясного производства.

Как перейти на флекситарианство

Начните с 1–2 растительных дней в неделю. Заменяйте мясо на нут, чечевицу или тофу в привычных рецептах. Экспериментируйте с пряностями и соусами, чтобы блюда были яркими и насыщенными.

Флекситарианство в 2025 году — это не просто модная диета, а образ жизни, в котором здоровье, вкус и забота о планете идут рука об руку. Попробуйте, и вы почувствуете разницу уже через пару недель.

Уточнения

Дие́та или рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.