Куркума, кардамон, корица: пряный уход, который влюбляет с первого прикосновения

Иногда домашний уход за кожей может стать настоящим ритуалом, переносящим вас на тропические острова или в пряный восточный базар. Скрабы с экзотическими специями не только дарят коже гладкость, но и пробуждают чувства благодаря насыщенным ароматам и природным активным веществам. Это маленькое удовольствие, которое можно позволить себе без лишних затрат.
Специи — это не только кулинарная магия, но и мощные косметические ингредиенты.
Скрабы с экзотическими специями — это возможность подарить коже и себе немного тепла, энергии и чувственного удовольствия. Такой уход превращает обычный вечер в атмосферный beauty-ритуал.
Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок, сильные кислоты, щëлок и т. п.), используеься для очищения и отбеливания, а так же для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.