Секрет летнего сияния кожи, спрятанный в K-beauty-ритуале

Температура растёт, влажность повышается, а кожа продолжает требовать заботы. Корейская система ухода по-прежнему остаётся на вершине бьюти-трендов, но летом ей нужно немного "освежить гардероб" из косметички.
Корейская 10-ступенчатая программа остаётся неизменной, однако выбор средств стоит скорректировать. Лёгкие текстуры, охлаждающие формулы, успокаивающие ингредиенты — именно они помогут коже оставаться увлажнённой и защищённой в жару.
Традиционные первые два шага — масляное и водное очищение.
В корейском уходе он не просто "освежает", а глубоко увлажняет и помогает удерживать влагу. Для лета лучше подбирать тоник с охлаждающим эффектом, чтобы дополнительно снимать раздражение и балансировать pH.
Летняя кожа нуждается в защите от фотостарения. Оптимальный выбор — сыворотка с витамином С и/или гиалуроновой кислотой:
Регулярное применение утром помогает коже оставаться ровной, упругой и сияющей.
Немного подкорректировав привычный K-beauty-ритуал, можно добиться максимального комфорта и защиты кожи даже в условиях жары и высокой влажности. Ваша кожа действительно скажет спасибо.
