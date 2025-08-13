Секрет летнего сияния кожи, спрятанный в K-beauty-ритуале

Летний корейский уход за кожей: как откорректировать 10-ступенчатую систему

Температура растёт, влажность повышается, а кожа продолжает требовать заботы. Корейская система ухода по-прежнему остаётся на вершине бьюти-трендов, но летом ей нужно немного "освежить гардероб" из косметички.

Корейская 10-ступенчатая программа остаётся неизменной, однако выбор средств стоит скорректировать. Лёгкие текстуры, охлаждающие формулы, успокаивающие ингредиенты — именно они помогут коже оставаться увлажнённой и защищённой в жару.

1. Двойное очищение

Традиционные первые два шага — масляное и водное очищение.

Масляное средство — должно удалять даже стойкий макияж и остатки SPF, одновременно питая кожу. Бонус — антиоксиданты в составе.

Водное средство — летом лучше выбирать гелевую или муссовую текстуру с мягкими ПАВ и слабокислым pH. Идеально, если оно освежает и успокаивает кожу после солнца.

2. Тоник

В корейском уходе он не просто "освежает", а глубоко увлажняет и помогает удерживать влагу. Для лета лучше подбирать тоник с охлаждающим эффектом, чтобы дополнительно снимать раздражение и балансировать pH.

3. Сыворотка

Летняя кожа нуждается в защите от фотостарения. Оптимальный выбор — сыворотка с витамином С и/или гиалуроновой кислотой:

осветляет тон лица,

увлажняет,

предотвращает появление пигментных пятен.

Регулярное применение утром помогает коже оставаться ровной, упругой и сияющей.

Маленькие изменения — большой эффект

Немного подкорректировав привычный K-beauty-ритуал, можно добиться максимального комфорта и защиты кожи даже в условиях жары и высокой влажности. Ваша кожа действительно скажет спасибо.

