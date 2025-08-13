Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гиды по Юго-Восточной Азии назвали Керинчи самым высоким действующим вулканом региона
Современный интерьер требует индивидуального подхода, а не копирования
Врачи не рекомендуют отказываться от цельных фруктов из-за страха перед фруктозой
Politico: США призвали Украину реалистично оценить боеспособность перед саммитом на Аляске
Игры в утренние и вечерние часы наиболее полезны для кошек: зоопсихологи
После уборки лука почву восстанавливают компостом и сидератами
Sky News: ЕС смягчит санкции, если Россия и Украина договорятся о паузе в боях
Полудлинная стрижка боб стала главным трендом лета 2025 года
Геологи обнаружили в кернах Баффинова залива платину и иридий космического происхождения

Секрет летнего сияния кожи, спрятанный в K-beauty-ритуале

Летний корейский уход за кожей: как откорректировать 10-ступенчатую систему
1:55
Моя семья » Красота и стиль

Температура растёт, влажность повышается, а кожа продолжает требовать заботы. Корейская система ухода по-прежнему остаётся на вершине бьюти-трендов, но летом ей нужно немного "освежить гардероб" из косметички.

Девушка без макияжа
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка без макияжа

Корейская 10-ступенчатая программа остаётся неизменной, однако выбор средств стоит скорректировать. Лёгкие текстуры, охлаждающие формулы, успокаивающие ингредиенты — именно они помогут коже оставаться увлажнённой и защищённой в жару.

1. Двойное очищение

Традиционные первые два шага — масляное и водное очищение.

  • Масляное средство — должно удалять даже стойкий макияж и остатки SPF, одновременно питая кожу. Бонус — антиоксиданты в составе.
  • Водное средство — летом лучше выбирать гелевую или муссовую текстуру с мягкими ПАВ и слабокислым pH. Идеально, если оно освежает и успокаивает кожу после солнца.

2. Тоник

В корейском уходе он не просто "освежает", а глубоко увлажняет и помогает удерживать влагу. Для лета лучше подбирать тоник с охлаждающим эффектом, чтобы дополнительно снимать раздражение и балансировать pH.

3. Сыворотка

Летняя кожа нуждается в защите от фотостарения. Оптимальный выбор — сыворотка с витамином С и/или гиалуроновой кислотой:

  • осветляет тон лица,
  • увлажняет,
  • предотвращает появление пигментных пятен.

Регулярное применение утром помогает коже оставаться ровной, упругой и сияющей.

Маленькие изменения — большой эффект

Немного подкорректировав привычный K-beauty-ритуал, можно добиться максимального комфорта и защиты кожи даже в условиях жары и высокой влажности. Ваша кожа действительно скажет спасибо.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Авто
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах Аудио 
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом
Домашние животные
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Последние материалы
Летний корейский уход за кожей: как откорректировать 10-ступенчатую систему
С 1 сентября в России изменится порядок расчета среднего заработка — Нилов
Почему гибриды могут гореть чаще, чем автомобили с ДВС
Трамп отказался обсуждать требования ЕС по Украине на переговорах с Путиным
Вико-овсяная смесь и кормовой люпин признаны лучшими сидератами сезона
Купайте питомца в воде 35–37 °C, чтобы сохранить защитный липидный слой
Сон улучшится за 2–3 недели при правильном режиме и снижении стресса
Обработка обуви уксусом и содой помогает поддерживать гигиену
Гиды предупредили туристов об обязательных чеках и запрете ночных пляжей в Италии
Учёные объяснили, как землетрясения питают подземные микробные экосистемы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.