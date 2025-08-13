Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Волосы под диктат моды: стрижка, которая свела с ума Милан и Нью-Йорк

Полудлинная стрижка боб стала главным трендом лета 2025 года
1:49
Моя семья » Красота и стиль

Лето всегда зовёт на перемены, и одна из самых стильных — новая причёска. В этом сезоне фаворитом стала полудлинная стрижка, известная как длинный боб или лоб. Её выбирают за универсальность, лёгкость в уходе и умение подчёркивать любую форму лица и тип волос.

Девушка с грибным коричневым цветом волос
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с грибным коричневым цветом волос

Почему все выбирают лоб

Эта длина — от линии плеч до чуть ниже — идеально балансирует между короткими и длинными волосами. Лоб выглядит элегантно, но при этом остаётся непринуждённым. Он прекрасно сочетается как с прямыми прядями, так и с мягкими волнами или крупными локонами.

Неудивительно, что стрижка покорила звёзд и модные столицы: от Милана до Нью-Йорка её можно было заметить на показах и в уличном стиле. Для многих это идеальный компромисс — стильно, практично и без лишних усилий.

Челка как финальный штрих

Чёлка придаёт образу характер. Она может мягко обрамлять лицо или добавлять дерзости — всё зависит от формы и укладки. Этот элемент отлично подходит к любой структуре волос и возрасту, а в паре с лобом даёт гармоничный и современный результат.

Голливудский выбор

Полудлинная стрижка уже успела стать фаворитом многих знаменитостей. Она воздушная, игривая, элегантная и при желании легко собирается в конский хвост. Главный секрет — гармония между изысканностью и удобством.

Многообразие укладок

  • Прямые и гладкие — строгий, минималистичный образ.
  • Мягкие волны — лёгкость и романтика.
  • Крупные локоны — акцент на объём и женственность.

Какую бы вариацию вы ни выбрали, лоб всегда выглядит выигрышно.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
