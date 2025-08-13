Волосы под диктат моды: стрижка, которая свела с ума Милан и Нью-Йорк

Полудлинная стрижка боб стала главным трендом лета 2025 года

Лето всегда зовёт на перемены, и одна из самых стильных — новая причёска. В этом сезоне фаворитом стала полудлинная стрижка, известная как длинный боб или лоб. Её выбирают за универсальность, лёгкость в уходе и умение подчёркивать любую форму лица и тип волос.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с грибным коричневым цветом волос

Почему все выбирают лоб

Эта длина — от линии плеч до чуть ниже — идеально балансирует между короткими и длинными волосами. Лоб выглядит элегантно, но при этом остаётся непринуждённым. Он прекрасно сочетается как с прямыми прядями, так и с мягкими волнами или крупными локонами.

Неудивительно, что стрижка покорила звёзд и модные столицы: от Милана до Нью-Йорка её можно было заметить на показах и в уличном стиле. Для многих это идеальный компромисс — стильно, практично и без лишних усилий.

Челка как финальный штрих

Чёлка придаёт образу характер. Она может мягко обрамлять лицо или добавлять дерзости — всё зависит от формы и укладки. Этот элемент отлично подходит к любой структуре волос и возрасту, а в паре с лобом даёт гармоничный и современный результат.

Голливудский выбор

Полудлинная стрижка уже успела стать фаворитом многих знаменитостей. Она воздушная, игривая, элегантная и при желании легко собирается в конский хвост. Главный секрет — гармония между изысканностью и удобством.

Многообразие укладок

Прямые и гладкие — строгий, минималистичный образ.

Мягкие волны — лёгкость и романтика.

Крупные локоны — акцент на объём и женственность.

Какую бы вариацию вы ни выбрали, лоб всегда выглядит выигрышно.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



