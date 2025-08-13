Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему гибриды могут гореть чаще, чем автомобили с ДВС
Вико-овсяная смесь и кормовой люпин признаны лучшими сидератами сезона
Купайте питомца в воде 35–37 °C, чтобы сохранить защитный липидный слой
Сон улучшится за 2–3 недели при правильном режиме и снижении стресса
Обработка обуви уксусом и содой помогает поддерживать гигиену
Гиды предупредили туристов об обязательных чеках и запрете ночных пляжей в Италии
Учёные объяснили, как землетрясения питают подземные микробные экосистемы
Полный перекат, разгибание ног и тела проработают глубокие мышцы кора
Комик Гурам Амарян из шоу Stand Up взял в жёны 21-летнюю студентку

Волшебный способ вернуть блеск и цвет волос без химии

Натуральное средство для восстановления волос и закрашивания седины: шалфей
1:43
Моя семья » Красота и стиль

Есть один натуральный ингредиент, способный одновременно укрепить волосы и замаскировать седину уже после первого применения. И нет, это не популярные розмарин или лавр.

Женщина с седыми волосами
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с седыми волосами

Секрет в шалфее — растении, богатом антиоксидантами, витаминами группы B и растительными пигментами. Он активно питает луковицы, усиливает кровообращение кожи головы и стимулирует рост новых, более крепких волос. Благодаря природным красителям шалфей мягко тонирует пряди, выравнивая цвет и скрывая белые волоски.

Мгновенный эффект и накопительное действие

Первое, что вы заметите — волосы станут более плотными, а их цвет насыщеннее. Но главное, эффект усиливается со временем. Регулярное использование делает волосы эластичными, блестящими и заметно уменьшает выпадение.

Как применять

Средство можно использовать в виде маски или отвара для ополаскивания.

  • Маска: измельчённые листья шалфея смешайте с тёплой водой до кашицеобразного состояния, нанесите на чистые влажные волосы и оставьте на 30-40 минут.
  • Ополаскивание: приготовьте насыщенный настой шалфея и применяйте его после мытья головы.
  • Процедуры можно повторять 1-2 раза в неделю. Уже после первого раза волосы приобретают более ухоженный вид, а седина становится менее заметной.

Безопасно и естественно

Шалфей не содержит агрессивных химикатов и подходит для большинства типов волос. Он не только улучшает их внешний вид, но и заботится о здоровье кожи головы.

Уточнения

Шалфе́й или Са́львия (лат. Salvia) — крупный род многолетних травянистых растений и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста
Еда и рецепты
Кулинары назвали способ варки сочных пельменей без разрыва теста Аудио 
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Последние материалы
Орбан: вступление Украины в ЕС приведет к обнищанию Венгрии
Поглаживайте кошку, чтобы переключить её с ночных скачков на отдых
Мировому рынку не хватает российской нефти
Натуральное средство для восстановления волос и закрашивания седины: шалфей
Эксперт Перенджиев: Украина — главный ресурс теневой экономики Британии
Регулярная проверка и чистое масло помогут продлить срок службы турбины
Лёгкий овощной пирог: готовим быструю и вкусную выпечку дома
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Розы не цветут: в сентябре нужно исключить азот и добавить фосфор с калием
GEANT4 показал возможность жизни подо льдом Марса и спутников гигантов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.