Как правильно подобрать крем для дня и ночи, чтобы кожа всегда сияла

Дневной крем наносят за 15 минут до выхода, ночной — за час до сна

Идея сэкономить на косметике и использовать один крем утром и вечером кажется удобной, но для кожи это не лучший вариант. Дневные и ночные средства создаются по разным принципам, с учётом потребностей кожи в разное время суток.

Фото: https://expertcosmo.ru/wp-content/uploads/2023/03/Easy-Ways-to-Improve-Your-Skin-1-scaled-1.jpg Девушка наносит крем на лицо

В чём разница между дневным и ночным уходом

Дневной крем — это прежде всего защита. Он:

формирует барьер от ультрафиолета, ветра, загрязнений;

часто содержит SPF и антиоксиданты, замедляющие фотостарение;

имеет лёгкую текстуру, быстро впитывается и не мешает макияжу.

Ночной крем — это восстановление. Он:

работает в период, когда кожа активно регенерирует;

богат пептидами, гиалуроновой кислотой, питательными маслами;

имеет более плотную текстуру, поскольку ему не нужно защищать от внешней среды.

Почему нельзя использовать один крем на все случаи

Применение ночного крема днём оставляет кожу без защиты от UV-лучей и загрязнений. А дневной крем на ночь не обеспечит достаточного питания и восстановления. Это приводит к:

сухости и обезвоженности;

раннему появлению морщин;

тусклому цвету лица;

нарушению баланса себума, даже у жирной кожи.

Сезонные нюансы

Летом — дневной крем обязательно с SPF, ночной — с лёгкими увлажняющими компонентами.

Зимой — днём важнее защита от холода и ветра, ночью — интенсивное питание.

Как правильно использовать

Дневной крем наносите за 15 минут до выхода.

Ночной — за час до сна, чтобы активные вещества успели впитаться.

Подбирайте средства по типу кожи, а не по бренду или цене.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.