Как правильно подобрать крем для дня и ночи, чтобы кожа всегда сияла

Дневной крем наносят за 15 минут до выхода, ночной — за час до сна
Моя семья » Красота и стиль

Идея сэкономить на косметике и использовать один крем утром и вечером кажется удобной, но для кожи это не лучший вариант. Дневные и ночные средства создаются по разным принципам, с учётом потребностей кожи в разное время суток.

Девушка наносит крем на лицо
Фото: https://expertcosmo.ru/wp-content/uploads/2023/03/Easy-Ways-to-Improve-Your-Skin-1-scaled-1.jpg
Девушка наносит крем на лицо

В чём разница между дневным и ночным уходом

Дневной крем — это прежде всего защита. Он:

  • формирует барьер от ультрафиолета, ветра, загрязнений;

  • часто содержит SPF и антиоксиданты, замедляющие фотостарение;

  • имеет лёгкую текстуру, быстро впитывается и не мешает макияжу.

Ночной крем — это восстановление. Он:

  • работает в период, когда кожа активно регенерирует;

  • богат пептидами, гиалуроновой кислотой, питательными маслами;

  • имеет более плотную текстуру, поскольку ему не нужно защищать от внешней среды.

Почему нельзя использовать один крем на все случаи

Применение ночного крема днём оставляет кожу без защиты от UV-лучей и загрязнений. А дневной крем на ночь не обеспечит достаточного питания и восстановления. Это приводит к:

  • сухости и обезвоженности;

  • раннему появлению морщин;

  • тусклому цвету лица;

  • нарушению баланса себума, даже у жирной кожи.

Сезонные нюансы

  • Летом — дневной крем обязательно с SPF, ночной — с лёгкими увлажняющими компонентами.

  • Зимой — днём важнее защита от холода и ветра, ночью — интенсивное питание.

Как правильно использовать

  • Дневной крем наносите за 15 минут до выхода.

  • Ночной — за час до сна, чтобы активные вещества успели впитаться.

  • Подбирайте средства по типу кожи, а не по бренду или цене.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
