Как правильно подобрать крем для дня и ночи, чтобы кожа всегда сияла

Идея сэкономить на косметике и использовать один крем утром и вечером кажется удобной, но для кожи это не лучший вариант. Дневные и ночные средства создаются по разным принципам, с учётом потребностей кожи в разное время суток.
Дневной крем — это прежде всего защита. Он:
формирует барьер от ультрафиолета, ветра, загрязнений;
часто содержит SPF и антиоксиданты, замедляющие фотостарение;
имеет лёгкую текстуру, быстро впитывается и не мешает макияжу.
Ночной крем — это восстановление. Он:
работает в период, когда кожа активно регенерирует;
богат пептидами, гиалуроновой кислотой, питательными маслами;
имеет более плотную текстуру, поскольку ему не нужно защищать от внешней среды.
Применение ночного крема днём оставляет кожу без защиты от UV-лучей и загрязнений. А дневной крем на ночь не обеспечит достаточного питания и восстановления. Это приводит к:
сухости и обезвоженности;
раннему появлению морщин;
тусклому цвету лица;
нарушению баланса себума, даже у жирной кожи.
Летом — дневной крем обязательно с SPF, ночной — с лёгкими увлажняющими компонентами.
Зимой — днём важнее защита от холода и ветра, ночью — интенсивное питание.
Дневной крем наносите за 15 минут до выхода.
Ночной — за час до сна, чтобы активные вещества успели впитаться.
Подбирайте средства по типу кожи, а не по бренду или цене.
