Ультрафиолет сквозь облака: главный враг кожи, которого вы не замечаете

UVA-лучи проникают сквозь облака и стёкла, вызывая фотостарение кожи

Облачное небо создаёт ложное чувство безопасности. Кажется, что солнце спрятано, и крем с SPF можно отложить до пляжного сезона. Но дерматологи уверены: именно в такие дни кожа остаётся беззащитной перед ультрафиолетом, который действует скрытно, но не менее разрушительно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка наносит крем на лицо

UVA-лучи: тихая угроза

В отличие от UVB-излучения, которое вызывает ожоги и покраснения, UVA-лучи проникают глубже и проходят сквозь облака и оконное стекло почти беспрепятственно. Их последствия накапливаются годами:

разрушают коллаген и эластин — основу упругости кожи;

вызывают преждевременное старение и глубокие морщины;

провоцируют появление пигментных пятен;

повреждают ДНК клеток, повышая риск рака кожи.

Почему SPF нужен каждый день

Даже если на улице пасмурно, UVA-лучи работают с той же интенсивностью. Дерматологи фиксируют, что многие кожные проблемы проявляются спустя годы именно из-за отсутствия ежедневной защиты.

SPF 30+ с широким спектром действия — это минимум для блокировки как UVB, так и UVA-лучей.

Правила эффективной защиты

Наносите достаточный объём — для лица требуется около половины чайной ложки. Обновляйте каждые 2 часа, особенно при активном пребывании на улице. Обрабатывайте зоны риска — лицо, шею, зону декольте и кисти рук. Не полагайтесь на водостойкость — крем стирается от одежды и пота.

Уточнения

Солнцезащитный крем крем от загара — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



