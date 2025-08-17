Ультрафиолет сквозь облака: главный враг кожи, которого вы не замечаете

Облачное небо создаёт ложное чувство безопасности. Кажется, что солнце спрятано, и крем с SPF можно отложить до пляжного сезона. Но дерматологи уверены: именно в такие дни кожа остаётся беззащитной перед ультрафиолетом, который действует скрытно, но не менее разрушительно.
В отличие от UVB-излучения, которое вызывает ожоги и покраснения, UVA-лучи проникают глубже и проходят сквозь облака и оконное стекло почти беспрепятственно. Их последствия накапливаются годами:
разрушают коллаген и эластин — основу упругости кожи;
вызывают преждевременное старение и глубокие морщины;
провоцируют появление пигментных пятен;
повреждают ДНК клеток, повышая риск рака кожи.
Даже если на улице пасмурно, UVA-лучи работают с той же интенсивностью. Дерматологи фиксируют, что многие кожные проблемы проявляются спустя годы именно из-за отсутствия ежедневной защиты.
SPF 30+ с широким спектром действия — это минимум для блокировки как UVB, так и UVA-лучей.
Наносите достаточный объём — для лица требуется около половины чайной ложки.
Обновляйте каждые 2 часа, особенно при активном пребывании на улице.
Обрабатывайте зоны риска — лицо, шею, зону декольте и кисти рук.
Не полагайтесь на водостойкость — крем стирается от одежды и пота.
Солнцезащитный крем крем от загара — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.
