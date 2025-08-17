Ультрафиолет сквозь облака: главный враг кожи, которого вы не замечаете

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
UVA-лучи проникают сквозь облака и стёкла, вызывая фотостарение кожи
1:36
Моя семья » Красота и стиль

Облачное небо создаёт ложное чувство безопасности. Кажется, что солнце спрятано, и крем с SPF можно отложить до пляжного сезона. Но дерматологи уверены: именно в такие дни кожа остаётся беззащитной перед ультрафиолетом, который действует скрытно, но не менее разрушительно.

Девушка наносит крем на лицо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка наносит крем на лицо

UVA-лучи: тихая угроза

В отличие от UVB-излучения, которое вызывает ожоги и покраснения, UVA-лучи проникают глубже и проходят сквозь облака и оконное стекло почти беспрепятственно. Их последствия накапливаются годами:

  • разрушают коллаген и эластин — основу упругости кожи;

  • вызывают преждевременное старение и глубокие морщины;

  • провоцируют появление пигментных пятен;

  • повреждают ДНК клеток, повышая риск рака кожи.

Почему SPF нужен каждый день

Даже если на улице пасмурно, UVA-лучи работают с той же интенсивностью. Дерматологи фиксируют, что многие кожные проблемы проявляются спустя годы именно из-за отсутствия ежедневной защиты.

SPF 30+ с широким спектром действия — это минимум для блокировки как UVB, так и UVA-лучей.

Правила эффективной защиты

  1. Наносите достаточный объём — для лица требуется около половины чайной ложки.

  2. Обновляйте каждые 2 часа, особенно при активном пребывании на улице.

  3. Обрабатывайте зоны риска — лицо, шею, зону декольте и кисти рук.

  4. Не полагайтесь на водостойкость — крем стирается от одежды и пота.

Уточнения

Солнцезащитный крем  крем от загара — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
