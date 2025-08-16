Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пермский завод Вега увеличил чистую прибыль на рекордные 62%
Гнилые яблоки на дереве и под ним становятся источником монилиоза в саду
ALMA и Джеймс Уэбб нашли кристаллизацию минералов у звезды HOPS-315
Захват, стерилизатор и отделитель косточек упрощают процесс домашней консервации
Откровение для худеющих: добавьте грейпфрут в овсянку и ускорьте метаболизм
Анастасия Волочкова назвала свадьбу дочери Ариадны дружескими посиделками
Кулинары отмечают: для идеальной текстуры бланманже важно выдержать охлаждение 6–8 часов
Врачи назвали простое упражнение для снижения жира на животе — быстрая ходьба
Пять вещей, которые разрушаются от средства для посуды

Кроссовки, которые старят образ: как цвет портит впечатление

Слишком высокая платформа лишает обувь элегантности — мнение стилистов
1:57
Моя семья » Красота и стиль

Может казаться, что обувь остаётся незамеченной, но на самом деле именно она часто формирует общее впечатление о твоём стиле. Даже бренд или высокая цена не гарантируют, что пара будет выглядеть удачно, если в её дизайне есть промахи.

туфли со стразами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
туфли со стразами

1. Туфли, усыпанные стразами

На платьях блеск и стразы могут быть уместны, но обувь, обильно украшенная пайетками и камнями, почти всегда выглядит перегруженной и лишённой вкуса. Если нравится сияние — выбирай туфли металлических оттенков или с одним аккуратным блестящим акцентом.

2. Слишком высокая платформа

Толстые платформы способны добавить рост, но часто они утяжеляют силуэт и делают ноги визуально короче. Вместо этого лучше выбирать модели с умеренной платформой или на изящном каблуке, который действительно вытянет фигуру.

3. Пестрые цветовые сочетания

Кроссовки с более чем двумя контрастными оттенками выглядят детскими и могут "дешевить" образ. Если нужен яркий акцент — пусть это будет один выразительный цвет в сочетании с нейтральными.

4. Избыток металлической фурнитуры

Цепи, шипы, заклёпки и прочие металлические элементы хороши в меру. Когда их слишком много, обувь теряет стильность и превращается в хаотичный набор деталей. Лучше выбрать пару с одной акцентной деталью.

5. Лакированная поверхность

Лаковая обувь выглядит эффектно только в идеальном состоянии — малейшая царапина или потертость тут же бросается в глаза. К тому же чрезмерный глянец иногда смотрится искусственно. Более универсальный вариант — матовая кожа или замша. Если же выбираешь лак, остановись на спокойных цветах — чёрном, бежевом или белом.

Уточнения

О́бувь — предмет одежды, надеваемый на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Масло, глина и ещё раз масло: формула идеальной чистки кожи
Красота и стиль
Масло, глина и ещё раз масло: формула идеальной чистки кожи Аудио 
В Хольцмадене нашли древнейшего плезиозавра раннего тоарского века
Домашние животные
В Хольцмадене нашли древнейшего плезиозавра раннего тоарского века
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Последние материалы
Пищевая сода отпугивает улиток и муравьёв в огороде — опыт дачников
Расследование по делу Оксиморона* может быть ускорено из-за жалобы в прокуратуру
В конце жизни кошка ищет уединение и избегает контакта с хозяином
Владение частным самолётом: реальные расходы, о которых молчат миллионеры
Гастроэнтеролог Титова: суточная норма сахара не должна превышать 25 граммов
Учёные связали свечение над Китаем в XV веке со звездой CK Vul
По мнению поваров, правильный тайминг и охлаждение гарантируют идеальные яйца всмятку
Штраф за езду без прав в России в 2025 году составит от 500 до 15 000 рублей — КоАП РФ
Слишком высокая платформа лишает обувь элегантности — мнение стилистов
Памятники и фонтаны на набережной Дона стали символами Ростова-на-Дону
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.