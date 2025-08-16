Кроссовки, которые старят образ: как цвет портит впечатление

Слишком высокая платформа лишает обувь элегантности — мнение стилистов

Может казаться, что обувь остаётся незамеченной, но на самом деле именно она часто формирует общее впечатление о твоём стиле. Даже бренд или высокая цена не гарантируют, что пара будет выглядеть удачно, если в её дизайне есть промахи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) туфли со стразами

1. Туфли, усыпанные стразами

На платьях блеск и стразы могут быть уместны, но обувь, обильно украшенная пайетками и камнями, почти всегда выглядит перегруженной и лишённой вкуса. Если нравится сияние — выбирай туфли металлических оттенков или с одним аккуратным блестящим акцентом.

2. Слишком высокая платформа

Толстые платформы способны добавить рост, но часто они утяжеляют силуэт и делают ноги визуально короче. Вместо этого лучше выбирать модели с умеренной платформой или на изящном каблуке, который действительно вытянет фигуру.

3. Пестрые цветовые сочетания

Кроссовки с более чем двумя контрастными оттенками выглядят детскими и могут "дешевить" образ. Если нужен яркий акцент — пусть это будет один выразительный цвет в сочетании с нейтральными.

4. Избыток металлической фурнитуры

Цепи, шипы, заклёпки и прочие металлические элементы хороши в меру. Когда их слишком много, обувь теряет стильность и превращается в хаотичный набор деталей. Лучше выбрать пару с одной акцентной деталью.

5. Лакированная поверхность

Лаковая обувь выглядит эффектно только в идеальном состоянии — малейшая царапина или потертость тут же бросается в глаза. К тому же чрезмерный глянец иногда смотрится искусственно. Более универсальный вариант — матовая кожа или замша. Если же выбираешь лак, остановись на спокойных цветах — чёрном, бежевом или белом.

Уточнения

О́бувь — предмет одежды, надеваемый на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.



