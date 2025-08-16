Дождь и ветер — не повод прятать стиль: 8 образов, которые работают в любую погоду

Погода может капризничать, но это вовсе не повод отказываться от стильных и продуманных аутфитов. Летний дождь или ветер — лишь шанс примерить новые сочетания и поиграть с многослойностью. Вот подборка образов, которые помогут выглядеть эффектно и при этом чувствовать себя комфортно даже в ненастье.
Классика для непогоды: плотные джинсы mom, базовая белая футболка и оверсайз-куртка или рубашка из кожи, которая защитит от влаги. Внизу — сапоги с широким голенищем, например казаки. Акцентная сумка в металлизированном оттенке и лёгкий шёлковый платок на волосы сделают образ завершённым.
Даже дождь не повод отказаться от мини. Лаконичная белая рубашка и тренч с длинным подолом защитят от капель, а водонепроницаемая ткань не даст промокнуть. Чтобы добавить изюминку, используйте накладной воротник и солнечные очки с жёлтыми линзами.
Длинная джинсовая юбка отлично сочетается с ботильонами или лоферами и создаёт защиту от ветра. Лонгслив и удлинённый кожаный пиджак не пропустят влагу и добавят деловой нотки в casual-образ. Высокие носки в тон верха помогут связать детали аутфита.
Комфортный вариант для активных прогулок. Худи согреет и спасёт от дождя благодаря капюшону, а шорты создадут баланс летнего настроения. Для сухой погоды подойдут яркие кроссовки, для мокрой — ботинки на платформе или челси.
Идеален для прохладного дня: брюки защитят ноги, а свитшот можно накинуть на плечи, если потеплеет. В монохромном исполнении этот look выглядит особенно стильно и гармонично.
Глянцевая макси-юбка из полиэстера или шёлка создаст элегантный силуэт. Сочетайте её с простой футболкой и жакетом — это сохранит тепло и позволит выглядеть уместно и на прогулке, и в кафе.
Для тёплого, но ветреного дня подойдут шорты и плотная футболка в паре с блейзером. Пропорции лучше соблюдать так, чтобы верх был чуть длиннее низа. Высокие носки — и тренд, и защита от прохлады.
Чтобы продлить "юбочный" сезон, носите их с кожаной курткой, которая защитит от дождя. Лёгкий топ или лонгслив подойдут в зависимости от температуры. Такой образ универсален — от прогулки до вечерней встречи.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.