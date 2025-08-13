Ритуал гейш, который оживляет кожу быстрее любой сыворотки

Японский ингредиент Хадасей-3 увеличивает увлажнение кожи на 630%

В мире ухода за кожей гиалуроновая кислота, пептиды и коллаген давно заняли почётное место. Они питают, увлажняют и укрепляют кожу. Но новый актив из Японии может превзойти их всех.

Речь о комплексе Хадасей-3, созданном брендом Tatcha на основе традиций японских гейш и современных исследований. Его формула сочетает три гастрономических суперпродукта Страны восходящего солнца: рис, зелёный чай и водоросли.

"Я наблюдала за рецептами ухода, которые использовались веками, и видела, что эти ингредиенты встречаются снова и снова", — рассказывает основательница бренда Вики Цай.

Четыре года поиска идеальной формулы

Вики Цай потратила более четырёх лет и протестировала более 200 комбинаций, прежде чем остановиться на финальной. Результат впечатляет: при нанесении Хадасей-3 уровень увлажнения кожи мгновенно возрастает более чем на 630%.

Эффект глубже, чем у воды

Комплекс удерживает влагу в эпидермисе и проникает в кожу на 25% глубже, чем вода, помогая активным ингредиентам работать эффективнее. Во всех формулах Tatcha вода заменена именно этим компонентом.

Продукт The Essence

В линейке бренда есть средство, состоящее только из Хадасей-3 — The Essence. Его наносят на чистое лицо перед сывороткой. Уже через неделю кожа становится более увлажнённой, тонкие линии и морщины заметно сглаживаются.

Хотя Хадасей-3 доступен только в продуктах Tatcha, его эффект заслуживает внимания всех, кто хочет получить максимум от ухода.

