Жир на одежде? Эти два ингредиента удалят пятно прежде, чем вы успеете расстроиться

Блогер поделилась неочевидным секретом удаления жирных пятен подручными средствами

Для составления в домашних условиях смеси для удаления жирных пятен нужно взять всего два ингредиента. Домохозяйка, блогер и эксперт Марина Жукова рассказала Pravda.Ru, какие именно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с пятном на рубашке

Гель для мытья посуды и нашатырный спирт, по словам домохозяйки, не оставят жирному пятну на блузке или брюках ни одного шанса.

"Ложка геля для мытья посуды и немного нашатырного спирта, например, чайная ложка нашатырного спирта. Можно один к одному, все зависит от степени пятна и от плотности тканей. Если это какая-то джинса, то нашатырного спирта можно взять побольше, если ткань плотная. Если это свежее пятно, его можно просто замыть моющим средством для посуды. Он хорошо растворяется. Цветную ткань можно минут на 10-15 можно оставить, чтобы пропитался раствор с волокнами ткани", — рекомендует Жукова.

Бензин — ещё один эффективный способ борьбы с жирными пятнами, подсказала блогер.

"Можно жирное пятно удалить бензином, но, предварительно нужно обязательно крахмалом обработать пятно, и потом сверху слегка бензином. Бензин подходит для ткани, хорошо удаляются пятна", — посоветовала эксперт.

Жукова также предупредила, что не все ткани могут успешно выдержать обработку домашними антижировыми средствами.

"Это все тонкие ткани, шелк, мембрана с осторожностью, там есть пропитки, есть покрытие, чтобы не растворить эти пропиточные материалы на некоторых тканях верхней одежды", — рассказала она.

