Будильник подвёл — тушь спасла: экспресс-макияж, который работает даже в пробке

Экспресс-макияж за 5 минут: пошаговая инструкция от визажиста Трониной

Проспали? Случайно выключили будильник? Такое бывает с каждым. Но что делать, если впереди важная встреча или работа, а времени на макияж нет? Главное — не паниковать.

Пошаговый план

1 минута — тон

Наносим тональный крем на лицо и веки. Сверху — пудра, чтобы убрать жирный блеск и зафиксировать макияж на весь день.

2 минута — глаза

Пушистой кистью наносим коричневые тени на внешний угол верхнего и нижнего века, примерно до середины глаза. Чтобы растушёвка была мягкой, пудру на веки кладём щедро ещё на предыдущем этапе.

3 минута — брови

Тонкой скошенной кистью наносим тени подходящего оттенка. Основание брови оставляем чуть светлее, кончик делаем ярче.

4 минута — губы

Карандашом натурального розового оттенка обводим контур и заполняем всю поверхность губ. Помаду можно пропустить — это экономит время.

5 минута — завершающий штрих

Коричневым мягким карандашом прокрашиваем межресничное пространство, чтобы не было светлой полосы между тенями и ресницами. Затем наносим тушь.

Что лучше не делать

При экспресс-макияже забудьте про стрелки, контуринг, хайлайтер и укладку бровей гелем — это плюс 30 минут.

Уточнения

