Будильник подвёл — тушь спасла: экспресс-макияж, который работает даже в пробке

Экспресс-макияж за 5 минут: пошаговая инструкция от визажиста Трониной
1:25
Моя семья » Красота и стиль

Проспали? Случайно выключили будильник? Такое бывает с каждым. Но что делать, если впереди важная встреча или работа, а времени на макияж нет? Главное — не паниковать.

Девушка наносит консилер
Фото: https://n1s1.hsmedia.ru/ea/b7/7c/eab77c68dd04d3992b309ae4be9794f1/1198x630_0xac120004_8368410691684506650.jpeg
Девушка наносит консилер

Пошаговый план

1 минута — тон

Наносим тональный крем на лицо и веки. Сверху — пудра, чтобы убрать жирный блеск и зафиксировать макияж на весь день.

2 минута — глаза

Пушистой кистью наносим коричневые тени на внешний угол верхнего и нижнего века, примерно до середины глаза. Чтобы растушёвка была мягкой, пудру на веки кладём щедро ещё на предыдущем этапе.

3 минута — брови

Тонкой скошенной кистью наносим тени подходящего оттенка. Основание брови оставляем чуть светлее, кончик делаем ярче.

4 минута — губы

Карандашом натурального розового оттенка обводим контур и заполняем всю поверхность губ. Помаду можно пропустить — это экономит время.

5 минута — завершающий штрих

Коричневым мягким карандашом прокрашиваем межресничное пространство, чтобы не было светлой полосы между тенями и ресницами. Затем наносим тушь.

Что лучше не делать

При экспресс-макияже забудьте про стрелки, контуринг, хайлайтер и укладку бровей гелем — это плюс 30 минут.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
