Будильник подвёл — тушь спасла: экспресс-макияж, который работает даже в пробке

Проспали? Случайно выключили будильник? Такое бывает с каждым. Но что делать, если впереди важная встреча или работа, а времени на макияж нет? Главное — не паниковать.
1 минута — тон
Наносим тональный крем на лицо и веки. Сверху — пудра, чтобы убрать жирный блеск и зафиксировать макияж на весь день.
2 минута — глаза
Пушистой кистью наносим коричневые тени на внешний угол верхнего и нижнего века, примерно до середины глаза. Чтобы растушёвка была мягкой, пудру на веки кладём щедро ещё на предыдущем этапе.
3 минута — брови
Тонкой скошенной кистью наносим тени подходящего оттенка. Основание брови оставляем чуть светлее, кончик делаем ярче.
4 минута — губы
Карандашом натурального розового оттенка обводим контур и заполняем всю поверхность губ. Помаду можно пропустить — это экономит время.
5 минута — завершающий штрих
Коричневым мягким карандашом прокрашиваем межресничное пространство, чтобы не было светлой полосы между тенями и ресницами. Затем наносим тушь.
При экспресс-макияже забудьте про стрелки, контуринг, хайлайтер и укладку бровей гелем — это плюс 30 минут.
