Несмываемый кондиционер: секрет гладких и здоровых волос, о котором вы не знали

Моя семья » Красота и стиль

Иногда даже самый качественный шампунь и маска не дают того эффекта, которого ждёшь. Волосы остаются сухими, путаются и теряют блеск. Несмываемый питательный кондиционер — та самая «волшебная палочка», которая продлевает эффект ухода и защищает локоны в течение дня.

Мытьё волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё волос

Зачем нужен несмываемый кондиционер

В отличие от обычных средств, которые смываются водой, несмываемый кондиционер работает непрерывно. Он разглаживает кутикулу, питает волосы изнутри и защищает их от тепла, солнца и ветра. Формулы часто обогащены маслами (аргана, ши, кокоса), протеинами и витаминами.

Как правильно применять

  • На чистые влажные волосы — распределите небольшое количество от середины длины до кончиков.
  • На сухие волосы — для дисциплины и блеска, особенно в холодное время года.
  • Перед укладкой — средство поможет защитить от горячего воздуха фена и стайлера.

Как выбрать

Для тонких волос подойдут лёгкие спреи и молочко, которые не утяжеляют. Плотные и пористые локоны любят насыщенные кремовые текстуры. Если волосы окрашены, выбирайте формулы с UV-фильтрами и антиоксидантами.

Уточнения

Кондиционер (бальзам-ополаскиватель) для волос — средство для ухода за волосами, которое изменяет их текстуру и внешний вид.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
