Несмываемый кондиционер: секрет гладких и здоровых волос, о котором вы не знали

Иногда даже самый качественный шампунь и маска не дают того эффекта, которого ждёшь. Волосы остаются сухими, путаются и теряют блеск. Несмываемый питательный кондиционер — та самая «волшебная палочка», которая продлевает эффект ухода и защищает локоны в течение дня.
В отличие от обычных средств, которые смываются водой, несмываемый кондиционер работает непрерывно. Он разглаживает кутикулу, питает волосы изнутри и защищает их от тепла, солнца и ветра. Формулы часто обогащены маслами (аргана, ши, кокоса), протеинами и витаминами.
Для тонких волос подойдут лёгкие спреи и молочко, которые не утяжеляют. Плотные и пористые локоны любят насыщенные кремовые текстуры. Если волосы окрашены, выбирайте формулы с UV-фильтрами и антиоксидантами.
Кондиционер (бальзам-ополаскиватель) для волос — средство для ухода за волосами, которое изменяет их текстуру и внешний вид.
