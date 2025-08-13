Чувствительная кожа вздохнет с облегчением: вот секрет идеального пилинга без раздражений

Чувствительная кожа требует особого подхода — одно неверное движение, и на лице могут появиться покраснения или шелушение. Но это не значит, что ей противопоказаны пилинги. Главное — выбрать правильный формат процедуры, которая обновит дерму, не вызывая раздражения и дискомфорта.
Мягкие пилинги используют щадящие кислоты и ферменты, которые работают на поверхности кожи. Они аккуратно удаляют омертвевшие клетки, выравнивают тон и стимулируют обновление без ощущения жжения. Чаще всего это миндальная кислота, молочная кислота, энзимы папайи и тыквы.
Даже чувствительная кожа может сиять, если пилинг подобран правильно. Главное — выбирать мягкие формулы и не злоупотреблять частотой процедур.
Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
