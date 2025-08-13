Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политолог Ищенко объяснил возможность легитимации мирного договора с Россией
Семь цветов, которые лучше всего сажать в августе
Археологи Северного Йоркшира нашли клад викингов с серебром из Ирана и Ирака
Дизайнеры предложили заменить фурнитуру и освещение для обновления кухни
Дерматологи объяснили, какие привычки ускоряют старение кожи
Кардиолог Александр Емельянов: регулярные тренировки снижают уровень депрессии
Макароны нужно варить без масла и промывания для лучшего сцепления с соусом
Achates Power представила двухпоршневой двигатель с КПД 50%
Мама Брэда Питта при жизни установила особую традицию с 14 внуками

Чувствительная кожа вздохнет с облегчением: вот секрет идеального пилинга без раздражений

Мягкий пилинг для чувствительной кожи: выбираем, применяем, радуемся результату
1:28
Моя семья » Красота и стиль

Чувствительная кожа требует особого подхода — одно неверное движение, и на лице могут появиться покраснения или шелушение. Но это не значит, что ей противопоказаны пилинги. Главное — выбрать правильный формат процедуры, которая обновит дерму, не вызывая раздражения и дискомфорта.

Химический пилинг
Фото: https://mkcgalateya.ru/wp-content/uploads/2022/06/pelling-glikolevyj-2.jpg
Химический пилинг

Что такое мягкий пилинг

Мягкие пилинги используют щадящие кислоты и ферменты, которые работают на поверхности кожи. Они аккуратно удаляют омертвевшие клетки, выравнивают тон и стимулируют обновление без ощущения жжения. Чаще всего это миндальная кислота, молочная кислота, энзимы папайи и тыквы.

Как выбрать пилинг для чувствительной кожи

  • Кислоты с мягким действием — миндальная, молочная, глюконолактон.
  • Ферментативные пилинги — подойдут даже тем, у кого кожа реагирует на большинство средств.
  • Домашние варианты — маски-пленки или гоммажи без крупных абразивных частиц.

Правила применения без риска

  1. Тестируйте средство на небольшом участке кожи.
  2. Проводите пилинг вечером, чтобы избежать воздействия солнца.
  3. После процедуры используйте увлажняющую и успокаивающую косметику.

Даже чувствительная кожа может сиять, если пилинг подобран правильно. Главное — выбирать мягкие формулы и не злоупотреблять частотой процедур.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Контент-креатор Ана Тунджон советует использовать соду и лимон для очистки кухонной вытяжки
Недвижимость
Контент-креатор Ана Тунджон советует использовать соду и лимон для очистки кухонной вытяжки Аудио 
Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля
Авто
Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Последние материалы
Гиды по Юго-Восточной Азии назвали Керинчи самым высоким действующим вулканом региона
Современный интерьер требует индивидуального подхода, а не копирования
Врачи не рекомендуют отказываться от цельных фруктов из-за страха перед фруктозой
Politico: США призвали Украину реалистично оценить боеспособность перед саммитом на Аляске
Игры в утренние и вечерние часы наиболее полезны для кошек: зоопсихологи
После уборки лука почву восстанавливают компостом и сидератами
Sky News: ЕС смягчит санкции, если Россия и Украина договорятся о паузе в боях
Полудлинная стрижка боб стала главным трендом лета 2025 года
Геологи обнаружили в кернах Баффинова залива платину и иридий космического происхождения
Арабский шейх Анастасии Волочковой оказался ряженым армянином
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.