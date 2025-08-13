Чувствительная кожа вздохнет с облегчением: вот секрет идеального пилинга без раздражений

Мягкий пилинг для чувствительной кожи: выбираем, применяем, радуемся результату

Чувствительная кожа требует особого подхода — одно неверное движение, и на лице могут появиться покраснения или шелушение. Но это не значит, что ей противопоказаны пилинги. Главное — выбрать правильный формат процедуры, которая обновит дерму, не вызывая раздражения и дискомфорта.

Фото: https://mkcgalateya.ru/wp-content/uploads/2022/06/pelling-glikolevyj-2.jpg Химический пилинг

Что такое мягкий пилинг

Мягкие пилинги используют щадящие кислоты и ферменты, которые работают на поверхности кожи. Они аккуратно удаляют омертвевшие клетки, выравнивают тон и стимулируют обновление без ощущения жжения. Чаще всего это миндальная кислота, молочная кислота, энзимы папайи и тыквы.

Как выбрать пилинг для чувствительной кожи

Кислоты с мягким действием — миндальная, молочная, глюконолактон.

— миндальная, молочная, глюконолактон. Ферментативные пилинги — подойдут даже тем, у кого кожа реагирует на большинство средств.

— подойдут даже тем, у кого кожа реагирует на большинство средств. Домашние варианты — маски-пленки или гоммажи без крупных абразивных частиц.

Правила применения без риска

Тестируйте средство на небольшом участке кожи. Проводите пилинг вечером, чтобы избежать воздействия солнца. После процедуры используйте увлажняющую и успокаивающую косметику.

Даже чувствительная кожа может сиять, если пилинг подобран правильно. Главное — выбирать мягкие формулы и не злоупотреблять частотой процедур.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



