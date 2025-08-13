Ваш тип кожи определяет всё: секрет выбора идеального очищающего средства

Выбираем средство для умывания: пенка или гель – что подходит вашей коже

Очищение — первый и самый важный шаг в уходе за кожей. От того, каким средством вы пользуетесь утром и вечером, зависит её здоровье, свежесть и сияние. Пенки и гели — два фаворита бьюти-мирa, но у каждого есть свои особенности, о которых стоит знать.

В чём разница между пенкой и гелем

Пенки имеют лёгкую воздушную текстуру, деликатно снимают загрязнения и подходят для чувствительной кожи. Они не пересушивают и создают ощущение комфорта.

Гели действуют глубже, хорошо растворяют кожный себум и остатки макияжа, идеально подойдут обладательницам комбинированной и жирной кожи.

Как подобрать средство под тип кожи

Сухая кожа — выбирайте пенки с увлажняющими компонентами (гиалуроновая кислота, экстракт алоэ).

— выбирайте пенки с увлажняющими компонентами (гиалуроновая кислота, экстракт алоэ). Жирная и проблемная кожа — подойдут гели с салициловой кислотой или чайным деревом.

— подойдут гели с салициловой кислотой или чайным деревом. Чувствительная кожа — отдайте предпочтение мягким пенкам без сульфатов и агрессивных ПАВ.

ТОП-советы по использованию

Используйте средство утром и вечером.

Наносите на влажную кожу, массируйте 30–40 секунд.

После смывания обязательно наносите тоник или увлажняющий крем.

Правильно подобранная пенка или гель не только очищает, но и заботится о вашей коже, создавая идеальную основу для дальнейшего ухода.

