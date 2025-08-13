Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач советует заменить колбасы овощами и фруктами для профилактики рака
Акцент на минимализм в дизайне — лучший выбор для педикюра женщин старше 60 лет
Глюкоза сбрила брови и призналась, что у неё мозги набекрень
4 ингредиента творят чудеса: рецепт воздушного торта без яиц и молока
BMW 3-й серии получает пять звёзд Euro NCAP и критику за надёжность — Top Gear
Садовник Пьер Фурнье назвал деревья, которые могут повредить участок, и безопасные аналоги
Туристы исследуют Бассано-дель-Граппа между Альпами и Венецией
Золото в сто раз больше мировых запасов: где на Земле можно найти золото, которого хватит на века
Госсекретарь США заявил о стремлении сократить зависимость от китайского импорта

Ваш тип кожи определяет всё: секрет выбора идеального очищающего средства

Выбираем средство для умывания: пенка или гель – что подходит вашей коже
1:29
Моя семья » Красота и стиль

Очищение — первый и самый важный шаг в уходе за кожей. От того, каким средством вы пользуетесь утром и вечером, зависит её здоровье, свежесть и сияние. Пенки и гели — два фаворита бьюти-мирa, но у каждого есть свои особенности, о которых стоит знать.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

В чём разница между пенкой и гелем

Пенки имеют лёгкую воздушную текстуру, деликатно снимают загрязнения и подходят для чувствительной кожи. Они не пересушивают и создают ощущение комфорта.
Гели действуют глубже, хорошо растворяют кожный себум и остатки макияжа, идеально подойдут обладательницам комбинированной и жирной кожи.

Как подобрать средство под тип кожи

  • Сухая кожа — выбирайте пенки с увлажняющими компонентами (гиалуроновая кислота, экстракт алоэ).
  • Жирная и проблемная кожа — подойдут гели с салициловой кислотой или чайным деревом.
  • Чувствительная кожа — отдайте предпочтение мягким пенкам без сульфатов и агрессивных ПАВ.

ТОП-советы по использованию

  • Используйте средство утром и вечером.
  • Наносите на влажную кожу, массируйте 30–40 секунд.
  • После смывания обязательно наносите тоник или увлажняющий крем.

Правильно подобранная пенка или гель не только очищает, но и заботится о вашей коже, создавая идеальную основу для дальнейшего ухода.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера
Красота и стиль
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Последние материалы
4 ингредиента творят чудеса: рецепт воздушного торта без яиц и молока
BMW 3-й серии получает пять звёзд Euro NCAP и критику за надёжность — Top Gear
Садовник Пьер Фурнье назвал деревья, которые могут повредить участок, и безопасные аналоги
Туристы исследуют Бассано-дель-Граппа между Альпами и Венецией
Золото в сто раз больше мировых запасов: где на Земле можно найти золото, которого хватит на века
Госсекретарь США заявил о стремлении сократить зависимость от китайского импорта
Педиатр Шарипова: веганство у детей грозит задержкой развития
Запах сырости в жилье указывает на скрытые проблемы с конструкциями — эксперты
Тренер Рианнон Бейли рекомендует комплекс йоги для защиты спины при тренировке пресса
Мадонна призвала Папу Римского заняться спасением палестинских детей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.