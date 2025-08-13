Ваш тип кожи определяет всё: секрет выбора идеального очищающего средства

Очищение — первый и самый важный шаг в уходе за кожей. От того, каким средством вы пользуетесь утром и вечером, зависит её здоровье, свежесть и сияние. Пенки и гели — два фаворита бьюти-мирa, но у каждого есть свои особенности, о которых стоит знать.
Пенки имеют лёгкую воздушную текстуру, деликатно снимают загрязнения и подходят для чувствительной кожи. Они не пересушивают и создают ощущение комфорта.
Гели действуют глубже, хорошо растворяют кожный себум и остатки макияжа, идеально подойдут обладательницам комбинированной и жирной кожи.
Правильно подобранная пенка или гель не только очищает, но и заботится о вашей коже, создавая идеальную основу для дальнейшего ухода.
