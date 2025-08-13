Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
World Travel Awards в 2023 году признали Перу лучшей кулинарной нацией мира в шестой раз
Велосипед снижает вес и укрепляет здоровье без нагрузки на суставы — данные тренеров
Автоэксперт рассказал, как защитить свои права при досмотре машины сотрудником ГИБДД
Своевременные обработки и полив защитят растения от паутинного клеща до конца сезона
Экспресс-макияж за 5 минут: пошаговая инструкция от визажиста Трониной
Прохор Шаляпин признался, что зрелые женщины привлекают его особым запахом
Налоговый закон Трампа увеличит разрыв между богатыми и бедными
Власти США удивлены согласием Путина провести встречу c Трампом — CNN
Начинающим водителям советуют прогревать двигатель даже летом из-за риска поломок

Тинты теряют трон, а бальзамы наступают: великая битва за идеальные губы

Топ-продукты для губ, которые стали фаворитами россиянок в 2025 году
Моя семья » Красота и стиль

Какие продукты для губ стали фаворитами россиянок в 2025 году? Исследование "Золотого Яблока" и АТОЛ к Международному дню помады показало — спрос на них растёт стремительно.

Летняя косметика
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Летняя косметика

Рост популярности

За первые шесть месяцев года количество покупок помад выросло на 86% по сравнению с 2024-м. Средний чек — 2 885 рублей (на 3% меньше прошлогоднего). Пламперы показали рекорд: +227% к продажам и цена 2 910 рублей (+17%).

Другие категории тоже прибавили:

  • блески — +75%, 3 092 ₽ (-3%);
  • карандаши — +67%, 2 856 ₽ (-3%);
  • бальзамы — +48%, 2 973 ₽ (-16%);
  • тинты — в 2,2 раза больше, 2 856 ₽ (-24%);
  • масла — +89%, 3 499 ₽ (+10%).

Тренды 2025 года

Главное направление — натуральность и комфорт. Женщины выбирают лёгкие увлажняющие текстуры, подчёркивающие природную красоту. Популярны блески с сияющим эффектом (+86%), бальзамы (+57%) и сатиновые помады (+53%).

В моде макияж clean girl, sun kissed, toasty glam, ghost lashes. Уверенно держится тенденция lip combo — сочетание карандаша и блеска. Особенно востребованы автоматические карандаши (+74%), которые не требуют затачивания.

Уход в приоритете

Внимание к здоровью губ растёт: масла (+37%), скрабы и маски (+29%). Азиатский тренд на тинты остаётся, но влияние снижается — рост всего 22%.

Нишевые продукты вроде палеток для губ (7%) и жидких помад (5%) сохраняют узкий круг поклонниц, но в общем объёме продаж занимают небольшую долю.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века. В современном языке слово «помада» ассоциируется с губной помадой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля
Авто
Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля Аудио 
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Последние материалы
Велосипед снижает вес и укрепляет здоровье без нагрузки на суставы — данные тренеров
Автоэксперт рассказал, как защитить свои права при досмотре машины сотрудником ГИБДД
Своевременные обработки и полив защитят растения от паутинного клеща до конца сезона
Экспресс-макияж за 5 минут: пошаговая инструкция от визажиста Трониной
Прохор Шаляпин признался, что зрелые женщины привлекают его особым запахом
Главный калибр неба: в США назвали самый мощный истребитель ВС РФ
Налоговый закон Трампа увеличит разрыв между богатыми и бедными
Власти США удивлены согласием Путина провести встречу c Трампом — CNN
Начинающим водителям советуют прогревать двигатель даже летом из-за риска поломок
Кипящая вода и тайминг обеспечивают стабильный результат при варке яйца всмятку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.