Тинты теряют трон, а бальзамы наступают: великая битва за идеальные губы

Топ-продукты для губ, которые стали фаворитами россиянок в 2025 году

Какие продукты для губ стали фаворитами россиянок в 2025 году? Исследование "Золотого Яблока" и АТОЛ к Международному дню помады показало — спрос на них растёт стремительно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Летняя косметика

Рост популярности

За первые шесть месяцев года количество покупок помад выросло на 86% по сравнению с 2024-м. Средний чек — 2 885 рублей (на 3% меньше прошлогоднего). Пламперы показали рекорд: +227% к продажам и цена 2 910 рублей (+17%).

Другие категории тоже прибавили:

блески — +75%, 3 092 ₽ (-3%);

карандаши — +67%, 2 856 ₽ (-3%);

бальзамы — +48%, 2 973 ₽ (-16%);

тинты — в 2,2 раза больше, 2 856 ₽ (-24%);

масла — +89%, 3 499 ₽ (+10%).

Тренды 2025 года

Главное направление — натуральность и комфорт. Женщины выбирают лёгкие увлажняющие текстуры, подчёркивающие природную красоту. Популярны блески с сияющим эффектом (+86%), бальзамы (+57%) и сатиновые помады (+53%).

В моде макияж clean girl, sun kissed, toasty glam, ghost lashes. Уверенно держится тенденция lip combo — сочетание карандаша и блеска. Особенно востребованы автоматические карандаши (+74%), которые не требуют затачивания.

Уход в приоритете

Внимание к здоровью губ растёт: масла (+37%), скрабы и маски (+29%). Азиатский тренд на тинты остаётся, но влияние снижается — рост всего 22%.

Нишевые продукты вроде палеток для губ (7%) и жидких помад (5%) сохраняют узкий круг поклонниц, но в общем объёме продаж занимают небольшую долю.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века. В современном языке слово «помада» ассоциируется с губной помадой.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.