Тинты теряют трон, а бальзамы наступают: великая битва за идеальные губы

Какие продукты для губ стали фаворитами россиянок в 2025 году? Исследование "Золотого Яблока" и АТОЛ к Международному дню помады показало — спрос на них растёт стремительно.
За первые шесть месяцев года количество покупок помад выросло на 86% по сравнению с 2024-м. Средний чек — 2 885 рублей (на 3% меньше прошлогоднего). Пламперы показали рекорд: +227% к продажам и цена 2 910 рублей (+17%).
Другие категории тоже прибавили:
Главное направление — натуральность и комфорт. Женщины выбирают лёгкие увлажняющие текстуры, подчёркивающие природную красоту. Популярны блески с сияющим эффектом (+86%), бальзамы (+57%) и сатиновые помады (+53%).
В моде макияж clean girl, sun kissed, toasty glam, ghost lashes. Уверенно держится тенденция lip combo — сочетание карандаша и блеска. Особенно востребованы автоматические карандаши (+74%), которые не требуют затачивания.
Внимание к здоровью губ растёт: масла (+37%), скрабы и маски (+29%). Азиатский тренд на тинты остаётся, но влияние снижается — рост всего 22%.
Нишевые продукты вроде палеток для губ (7%) и жидких помад (5%) сохраняют узкий круг поклонниц, но в общем объёме продаж занимают небольшую долю.
Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века. В современном языке слово «помада» ассоциируется с губной помадой.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.