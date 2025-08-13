Тонизирующий эффект кофе: как скраб с простыми ингредиентами улучшит вашу кожу!

Кофе — это не только утренний ритуал, но и мощный бьюти-ингредиент, способный подарить коже свежесть и упругость. Скрабы на основе молотого кофе тонизируют, мягко удаляют ороговевшие клетки и даже помогают бороться с целлюлитом. Аромат свежемолотых зёрен делает уход ещё более приятным и расслабляющим.
Смешайте ингредиенты до однородности. Наносите на влажную кожу круговыми движениями, уделяя внимание бёдрам, ягодицам и животу. Смывайте тёплой водой.
Оптимально — 2–3 раза в неделю. После процедуры обязательно наносите увлажняющий крем или масло, чтобы закрепить эффект.
Кофейный скраб — это простое и эффективное средство, которое можно сделать своими руками. Он подарит коже гладкость, свежесть и легкий аромат утреннего кофе.внешнем облике.
Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.