Несколько глотков здоровья: смузи для идеального тона кожи, который изменит вашу утреннюю рутину

1:46
Красота и стиль

Здоровое сияние кожи начинается не только с косметики, но и с того, что мы кладём в тарелку и стакан. Смузи — это не просто вкусный перекус, а настоящая «жидкая косметика» из фруктов, овощей и суперфудов. Пара глотков утром, и ваша кожа уже получает заряд витаминов для свежего и ровного тона.

Летний смузи с ревенем и диким мёдом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Летний смузи с ревенем и диким мёдом

Полезные ингредиенты для смузи красоты

Для сияния кожи важны продукты, богатые антиоксидантами, витаминами A, C, E и цинком.

  • Ягоды (черника, малина, клубника) уменьшают воспаления и замедляют старение кожи.
  • Авокадо насыщает полезными жирами и делает кожу мягкой.
  • Шпинат и киви заряжают витамином C, усиливая естественное сияние.
  • Семена чиа и льна поддерживают увлажнённость кожи изнутри.

Рецепт утреннего смузи для ровного тона

Ингредиенты:

  • 1 банан
  • ½ авокадо
  • 1 горсть шпината
  • 1 стакан миндального молока
  • 1 ст. л. семян чиа
  • 1 ч. л. мёда

Приготовление:

Сложите все ингредиенты в блендер, измельчите до однородности и наслаждайтесь кремовой текстурой.

Когда и как пить смузи

Лучшее время — утро или первая половина дня, чтобы запустить обмен веществ и зарядить кожу энергией на весь день. Можно заменить смузи лёгким завтраком или перекусом между приёмами пищи.

Смузи — это не просто модный тренд, а вкусный способ поддерживать здоровье кожи. Экспериментируйте с ингредиентами, и вы увидите, как внутренний уход отражается на внешнем облике.

Уточнения

Сму́зи — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
