Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Беляева: уколы для снижения веса могут вызвать проблемы с сердцем и сосудами
Плащеносная акула существует около 80 миллионов лет и считается живым ископаемым
Выбираем обои для детской: как учесть возраст, пол и желания ребенка
В сентябре вступит в силу новый ГОСТ, который поможет сэкономить на школьной форме
Нигер инициировал расследование продажи марсианского метеорита за $5 млн
Пляж Да в 40 минутах от Афин признан одним из самых спокойных мест для купания
Безалкогольное пиво может дать положительный результат алкотестера
Объявивший о конце сценической карьеры Леонтьев готов спеть за 50 тысяч долларов
Квашеные продукты и сыры с плесенью: нельзя есть при приеме антидепрессантов

Альгинатные маски: секрет гладкой кожи, о котором знают только косметологи

Альгинатные маски — уход, который любят и кожа, и специалисты
1:52
Моя семья » Красота и стиль

В мире ухода за кожей альгинатные маски — как маленькая магия, спрятанная в мерном стаканчике. Их порошковая текстура превращается в плотный, охлаждающий гель, который обволакивает кожу и буквально «запечатывает» полезные вещества внутри. Такой ритуал любят косметологи по всему миру, а теперь его можно устроить и дома.

Косметолог
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Косметолог

Что такое альгинатные маски

Альгинат — это натуральный полисахарид, получаемый из бурых водорослей. Он способен удерживать влагу, улучшать микрорельеф кожи и усиливать проникновение активных компонентов. Маска застывает на лице в виде эластичной плёнки, создавая эффект компресса.

Почему они работают

Главный секрет альгинатных масок в их окклюзионном действии: они изолируют кожу от воздуха, усиливая эффективность сывороток и кремов, нанесённых под них. Дополнительно альгинаты охлаждают кожу, уменьшая отёки и покраснения, а также стимулируют выработку коллагена.

Как использовать дома

Порошок смешивают с водой или активным раствором до кремовой консистенции, быстро наносят на лицо толстым слоем и оставляют на 15–20 минут. Снимать маску легко — она отходит цельным слоем. Важно: работать нужно быстро, пока состав не начал застывать.

Кому подойдут альгинатные маски

Они универсальны: сухая кожа получит увлажнение, жирная — матовость, чувствительная — успокоение. Особенно полезны такие маски перед важными событиями: кожа становится гладкой и сияющей.

Альгинатные маски — не просто тренд, а эффективный инструмент домашнего ухода. Они дарят коже салонный эффект и подходят практически каждому.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей
Домашние животные
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей Аудио 
Кулинары рекомендуют в августе заготавливать вяленые и маринованные помидоры с травами и специями
Еда и рецепты
Кулинары рекомендуют в августе заготавливать вяленые и маринованные помидоры с травами и специями Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Борофагины вымерли около 2,5 млн лет назад, уступив экологические ниши кошкам
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последние материалы
Квашеные продукты и сыры с плесенью: нельзя есть при приеме антидепрессантов
Khaleej Times: в ОАЭ август стал самым выгодным временем для переезда
Фиалку подкармливают сахаром и янтарной кислотой для пышного цветения
Тропический шторм Эрин усиливается: прогноз по урагану у побережья США
Секрет здоровья комнатных цветов: 5 признаков, когда грунт нужно менять
Исследование Biology Letters подтвердило умение коз искать помощь у людей
По данным исследований, тренировки на выносливость снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Российские водители чаще выбирают АКПП из-за недоверия к вариаторам — механик Алексей Кузнецов
Пауэрбанк разрешено провозить только в ручной клади из-за опасности литиевых элементов
Супермен ставит последнюю точку в споре о неудаче вселенной Зака Снайдера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.