Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Короткая стрижка — это не только про удобство, но и про возможность выглядеть безупречно с минимальными усилиями. Минималистичные укладки позволяют подчеркнуть форму стрижки, добавить блеска и объёма, не тратя часами время перед зеркалом. А с правильными приёмами вы сможете выглядеть так, будто только что вышли из салона.

Причёска каре
Фото: https://i.pinimg.com/originals/41/dd/37/41dd37c8abb760d4431dcc96f3841d0e.jpg
Причёска каре

Сияющий sleek-look

Гладкие волосы, зачёсанные назад или на прямой пробор, создают элегантный, почти подиумный образ. Для эффекта используйте лёгкий гель или крем для укладки и расчёску с мелкими зубьями.

Текстурированные волны

Лёгкая небрежность всегда в моде. С помощью соляного спрея или мусса можно добавить локонам мягкий объём, придав им расслабленный, пляжный вид.

Мокрый эффект

Идеален для вечера или летней вечеринки. Нанесите гель от корней до концов, расчешите волосы и придайте им форму руками — образ готов за 5 минут.

Акцент на пробор

Смещение пробора в сторону меняет образ. Этот приём особенно хорош для асимметричных стрижек и помогает обновить привычный вид.

Минимум аксессуаров — максимум эффекта

Один аккуратный зажим, тонкий ободок или невидимки в тон волосам способны придать завершённость и аккуратность без перегруза.

Минималистичные укладки на короткие волосы — это про стиль, который не требует лишних усилий. Достаточно пары приёмов и верных средств, чтобы каждый день выглядеть на миллион.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
