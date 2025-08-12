Джинсовка в новом свете: модные цвета, фасоны и детали сезона

Джинсовые куртки, которые сделают ваш образ стильным и актуальным

Джинсовая куртка — та самая вещь, которая десятилетиями не выходит из моды. Она легко вписывается в любой стиль и меняет настроение образа в зависимости от кроя и деталей. Сегодня дизайнеры предлагают всё больше интересных интерпретаций этой классики, и мы собрали самые стильные варианты.

Классическая синяя джинсовка

Тот самый прямой силуэт с воротником, пуговицами и синим денимом остаётся универсальной базой. Носите её с белой футболкой, платьем-комбинацией или даже поверх офисной рубашки для лёгкого контраста.

Оверсайз для расслабленного стиля

Свободные, чуть мужские фасоны придают образу непринуждённость. Такой вариант отлично смотрится с велосипедками, мини-юбками или брюками-палаццо.

Куртка с меховой отделкой

Идеальный выбор для прохладных дней. Мягкий искусственный или натуральный мех внутри и на воротнике добавит тепла и стиля.

Кроп-длина для акцента на талию

Укороченные джинсовки отлично сочетаются с платьями на высокой талии, брюками-клёш и юбками миди. Такой фасон создаёт эффект длинных ног и лёгкости.

Цвет и декор

Помимо классического синего, актуальны белые, чёрные и пастельные оттенки. Популярны модели с вышивкой, принтами, нашивками и стразами, которые добавляют индивидуальности.

Джинсовая куртка — это не просто вещь в гардеробе, а настоящий модный конструктор. Меняя её фасон, цвет и детали, вы можете создавать десятки уникальных образов.

