Секрет идеального офисного свитера: как выглядеть стильно и уютно холодной осенью

Осенью офис часто превращается в зону температурных контрастов: за окном минус, а в помещении — то жара, то сквозняк. Найти свитер, который будет одновременно тёплым, стильным и уместным на работе — целое искусство. Мы собрали идеи, которые помогут выглядеть элегантно и чувствовать себя комфортно весь день.
Тонкие кашемировые или мериносовые свитера — это база, которая не выйдет из моды. Они легко комбинируются с юбками-карандашами, брюками-палаццо и строгими пиджаками.
Выбирайте модели с интересными воротниками, драпировкой или необычной вязкой. Лёгкий объём на плечах или аккуратные пуговицы на манжетах добавят образу женственности.
Уютный кардиган может стать стильной заменой пиджаку. Сочетайте его с шелковой блузой или водолазкой, чтобы образ выглядел офисно, но не скучно.
Не бойтесь мягких пастелей или глубоких оттенков: бордо, изумруд, тёмно-синий. Они добавят тепла в образ и выделят вас на фоне серых офисных будней.
Правильно подобранный свитер способен стать главным элементом офисного гардероба. Главное — сочетать комфорт и стиль, чтобы чувствовать себя уверенно в любых условиях.
Сви́тер — предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными рукавами и характерным высоким двух- или трёхслойным воротником, облегающим шею.
