Домашний рецепт от выпадения волос, который проверен поколениями

Маска из масла оливы и перечной настойки укрепляет корни волос за 10 минут

Перечная настойка — одно из самых популярных домашних средств для стимуляции роста волос. Её "жгучее" действие усиливает приток крови к коже головы, пробуждая спящие фолликулы. Но чтобы лечение не обернулось ожогами и раздражением, важно знать правильные рецепты и правила применения.

Фото: https://www.r-ulybka.ru/upload/medialibrary/2f3/2f3d6ef9b759b31c8a959133ed4e5391.jpg Девушка с шикарными волосами

Как приготовить настойку дома

Ингредиенты: сушёный или свежий красный стручковый перец и чистый спирт.

Пропорция: 3 части перца к 1 части спирта.

Процесс: залить перец спиртом в стеклянной ёмкости, плотно закрыть, взболтать и оставить настаиваться в тёмном месте 2 недели.

Основные правила применения

Проводите тест на аллергию — капля средства на сгиб локтя, 30 минут ожидания. Не используйте при гипертонии, повреждениях кожи или высокой чувствительности кожи головы. Не наносите в чистом виде — разбавляйте водой, маслом или бальзамом. Наносите только на корни, избегая попадания на длину волос. Усильте эффект, надев шапочку для душа или обернув голову плёнкой. При сильном жжении немедленно смойте тёплой водой с шампунем и нанесите бальзам. Оптимальная частота — 1-2 раза в неделю, курсом 10-15 процедур. Не смешивайте с другими агрессивными компонентами (например, горчицей).

Проверенные рецепты масок

1. Масло оливы + настойка перца

300 мл оливкового масла

50 мл настойки

Смешать, нанести на кожу головы, через 10 минут смыть шампунем.

2. Касторовое масло + настойка перца

100 мл касторового масла

50 мл настойки

Оставить на коже головы на 30 минут, затем смыть.

3. Мята + масло оливы + настойка

4 ст. ложки масла оливы

2 ч. ложки настойки

3 свежих листа мяты

Смесь слегка подогреть, нанести на 25-30 минут, смыть бессульфатным шампунем.

4. Алоэ вера + настойка перца

3 ст. ложки сока алоэ

1 ч. ложка настойки

Нанести на кожу головы на 10-15 минут, смыть.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



