Голливуд на голове: как добиться блеска и густоты без наращивания

Регулярное окрашивание и техники вроде балаяжа помогают сохранить свежесть цвета

В индустрии красоты "дорогой" стиль причёски — это не про цену похода в салон, а про впечатление, которое производят волосы. Блеск, густота, ухоженность и форма, которая "держится" сама, — именно это создаёт образ люкс. Голливудские стилисты делятся приёмами, которые работают и вне красной дорожки.

1. Регулярно подстригайте концы

Свежий срез делает волосы визуально плотнее и тяжелее, а прическу — аккуратнее. Оптимальный интервал — раз в два месяца. Особое внимание — прядям у лица: они в первую очередь формируют общее впечатление.

2. Стрижка по типу волос и лица

Хорошо подобранная форма должна подчёркивать природную текстуру и не требовать долгой укладки. Инвестируйте в работу опытного мастера, который подберёт оптимальный силуэт, а потом поддерживать его можно и в более доступных салонах.

3. Интенсивное увлажнение

Даже идеальная стрижка проиграет, если волосы сухие и ломкие. Используйте увлажняющие шампуни, кондиционеры, маски и сыворотки. Вьющиеся волосы особенно нуждаются в дополнительной влаге — их структура более склонна к сухости.

4. Укрепление как привычка

Регулярно включайте в уход укрепляющие процедуры — кератиновые маски, питательные обёртывания, салонные комплексы. Это поможет минимизировать повреждения от расчесывания и окрашивания.

5. Термозащита при укладке

Если без фена или плойки не обойтись, наносите термозащитные средства. Они не только предотвращают перегрев и ломкость, но и "запечатывают" кутикулу, добавляя блеск и гладкость.

6. Поддержка цвета

Блеклый цвет убивает эффект ухоженности. Выбирайте виды окрашивания, которые дольше выглядят свежо и не требуют частой коррекции — например, мягкий балаяж или техники с эффектом бликов. Регулярное обновление тона сохранит волосы яркими и "живыми".

