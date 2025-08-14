Эти вещи будут в моде осенью — но если купишь их позже, будет поздно

Лето ещё не сдало свои позиции, но мода уже уверенно шагает в сторону осенних подиумов. В этом сезоне ключевая идея — сочетание комфорта с выразительностью, яркие акценты на фоне практичных вещей и свобода в миксовании стилей.
Вертикальная полоска в оверсайз-формате — универсальный вариант для офиса, прогулки или встречи с друзьями. Контрастная или в стиле old money - всё зависит от вашего настроения. Главное правило — однотонный низ и минимум аксессуаров.
Макси из тонкой вязки идеально подходит для переходного сезона. Носите его с жакетом, пальто или косухой. Даже пастельные оттенки этой осенью актуальны не меньше ярких.
Плотное кружево на хлопке или атласе — универсальная база. Идеально смотрится с жакетами, рубашками или кардиганами. Это вещь, которая легко переходит из летнего гардероба в осенний.
Минимум декора, лёгкое кружево и струящийся силуэт. Сочетайте с объёмными свитерами, пальто или косухой. В обуви — ставка на грубые ботинки или ботильоны.
Воздушные ткани, вышивка, флористические принты. Чтобы образ не выглядел слишком наивно, комбинируйте с кожаной юбкой, джинсами или классическими брюками.
Пиджаки и платья с силуэтом 80-х и поясом на талии создают эффект power dressing. Это сочетание строгости и женственности.
Юбки и платья из сетки поверх брюк или трикотажа играют с объёмами и фактурами. Главное — просторный крой и уверенная подача.
Осенью их носят с носочками или гольфами. Практично и стильно — вплоть до первых холодов.
Вместо привычной осенней гаммы — свежие оттенки, которые контрастируют с пасмурной погодой. Для смелых — тотал-луки, для осторожных — яркие акценты в аксессуарах.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры.
