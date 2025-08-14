Эти вещи будут в моде осенью — но если купишь их позже, будет поздно

Мятный, алый и сливочный цвета вошли в модные тренды осени 2025 года

2:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето ещё не сдало свои позиции, но мода уже уверенно шагает в сторону осенних подиумов. В этом сезоне ключевая идея — сочетание комфорта с выразительностью, яркие акценты на фоне практичных вещей и свобода в миксовании стилей.

Фото: Designed be Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в пальто

1. Рубашка в полоску

Вертикальная полоска в оверсайз-формате — универсальный вариант для офиса, прогулки или встречи с друзьями. Контрастная или в стиле old money - всё зависит от вашего настроения. Главное правило — однотонный низ и минимум аксессуаров.

2. Трикотажное платье

Макси из тонкой вязки идеально подходит для переходного сезона. Носите его с жакетом, пальто или косухой. Даже пастельные оттенки этой осенью актуальны не меньше ярких.

3. Топ с кружевной отделкой

Плотное кружево на хлопке или атласе — универсальная база. Идеально смотрится с жакетами, рубашками или кардиганами. Это вещь, которая легко переходит из летнего гардероба в осенний.

4. Макси-комбинация

Минимум декора, лёгкое кружево и струящийся силуэт. Сочетайте с объёмными свитерами, пальто или косухой. В обуви — ставка на грубые ботинки или ботильоны.

5. Блуза в стиле бохо

Воздушные ткани, вышивка, флористические принты. Чтобы образ не выглядел слишком наивно, комбинируйте с кожаной юбкой, джинсами или классическими брюками.

6. Акцент на плечи

Пиджаки и платья с силуэтом 80-х и поясом на талии создают эффект power dressing. Это сочетание строгости и женственности.

7. Сетка в повседневных образах

Юбки и платья из сетки поверх брюк или трикотажа играют с объёмами и фактурами. Главное — просторный крой и уверенная подача.

8. Туфли с открытым мысом

Осенью их носят с носочками или гольфами. Практично и стильно — вплоть до первых холодов.

9. Мятный, алый и сливочный

Вместо привычной осенней гаммы — свежие оттенки, которые контрастируют с пасмурной погодой. Для смелых — тотал-луки, для осторожных — яркие акценты в аксессуарах.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.