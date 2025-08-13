Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эти бьюти-гаджеты старят быстрее, чем морщины: какие модные приборы отправить на полку навсегда

Косметологи предупреждают: мезороллер без стерильности ведёт к воспалению кожи
2:06
Моя семья » Красота и стиль

Сегодня маркетплейсы соблазняют сотнями приборов и средств для ухода за кожей дома — от LED-масок до мезороллеров. Кажется, что можно полностью заменить визиты к косметологу. Но на деле часть гаджетов действительно работает, а другие — опасны и бесполезны.

Безоперационная подтяжка мезонитями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Средства и процедуры, которые заслуживают места в рутине

Пилинги

  • Мягкие химические с низким содержанием кислот — допустимы, но требуют аккуратности.

  • Механические — только при нормальной коже без акне и выраженной чувствительности.

  • Всегда тестируйте средство и после используйте SPF.

Маски и патчи

  • Увлажняющие, питательные, лифтинговые — дают видимый эффект при регулярном применении.

  • Патчи храните в холодильнике, наносите не только под глаза, но и на скулы или носогубки.

  • Выбирайте проверенные бренды, особенно аптечные.

Дарсонваль

  • Помогает при акне и выпадении волос.

  • Требует предварительной консультации с врачом.

LED-маски

  • Красный свет — упругость и лифтинг.

  • Синий — борьба с воспалениями.

  • Оптимальная частота — 2-3 раза в неделю.

Микротоки

  • Улучшают тонус кожи, но эффект временный.

  • Не использовать на повреждённой коже и после агрессивных процедур.

То, что лучше убрать из домашнего ухода

  • Домашние IPL-аппараты — малоэффективны и рискованны, профессиональные лазеры есть только в клиниках.

  • Вакуумные массажёры — противопоказаны при слабых сосудах, варикозе и риске тромбоза.

  • RF-гаджеты — недостаточная мощность для запуска коллагена.

  • Мезороллеры — высокий риск инфекции и осложнений из-за микротравм и сложностей со стерильностью.

Итоговый чек-лист

Оставить:

  • Маски и патчи.

  • Дарсонваль.

  • LED-маски.

  • Микротоки (при отсутствии противопоказаний).

Исключить:

  • Домашнюю эпиляцию IPL.

  • Вакуумные массажёры.

  • RF-гаджеты.

  • Мезороллеры.

Уточнения

Микронидлинг (греч. μικρός — малый, англ. needle — игла, также англ. collagen induction therapy) — косметическая процедура, направленная на улучшение состояния кожи и заключающаяся в нанесении множественных уколов тонкими иглами в верхние слои эпидермиса, благодаря чему в кожу активно проникают лечебные препараты.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
