Эти бьюти-гаджеты старят быстрее, чем морщины: какие модные приборы отправить на полку навсегда

Сегодня маркетплейсы соблазняют сотнями приборов и средств для ухода за кожей дома — от LED-масок до мезороллеров. Кажется, что можно полностью заменить визиты к косметологу. Но на деле часть гаджетов действительно работает, а другие — опасны и бесполезны.
Пилинги
Мягкие химические с низким содержанием кислот — допустимы, но требуют аккуратности.
Механические — только при нормальной коже без акне и выраженной чувствительности.
Всегда тестируйте средство и после используйте SPF.
Маски и патчи
Увлажняющие, питательные, лифтинговые — дают видимый эффект при регулярном применении.
Патчи храните в холодильнике, наносите не только под глаза, но и на скулы или носогубки.
Выбирайте проверенные бренды, особенно аптечные.
Дарсонваль
Помогает при акне и выпадении волос.
Требует предварительной консультации с врачом.
LED-маски
Красный свет — упругость и лифтинг.
Синий — борьба с воспалениями.
Оптимальная частота — 2-3 раза в неделю.
Микротоки
Улучшают тонус кожи, но эффект временный.
Не использовать на повреждённой коже и после агрессивных процедур.
Домашние IPL-аппараты — малоэффективны и рискованны, профессиональные лазеры есть только в клиниках.
Вакуумные массажёры — противопоказаны при слабых сосудах, варикозе и риске тромбоза.
RF-гаджеты — недостаточная мощность для запуска коллагена.
Мезороллеры — высокий риск инфекции и осложнений из-за микротравм и сложностей со стерильностью.
Оставить:
Маски и патчи.
Дарсонваль.
LED-маски.
Микротоки (при отсутствии противопоказаний).
Исключить:
Домашнюю эпиляцию IPL.
Вакуумные массажёры.
RF-гаджеты.
Мезороллеры.
Микронидлинг (греч. μικρός — малый, англ. needle — игла, также англ. collagen induction therapy) — косметическая процедура, направленная на улучшение состояния кожи и заключающаяся в нанесении множественных уколов тонкими иглами в верхние слои эпидермиса, благодаря чему в кожу активно проникают лечебные препараты.
