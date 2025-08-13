Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Один бьюти-приём, который скроет простуду на губах за 5 минут

Зеленый корректор и консилер помогут замаскировать герпес на губах
1:27
Моя семья » Красота и стиль

Герпес всегда появляется не вовремя — перед свиданием, важной встречей или фотосессией.
Избавиться от него за пару дней сложно, но с помощью макияжа можно сделать так, что никто не заметит покраснения и припухлости.

Подбор тонального крема
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подбор тонального крема

Подготовка кожи

  1. Увлажнение
    Нанесите бальзам, гигиеническую помаду или лёгкий крем.
    Это снимет дискомфорт и создаст ровную основу для косметики.

  2. Удаление излишков
    Аккуратно промокните губы салфеткой, чтобы мейкап ложился ровно.

Маскировка воспаления

  • Зелёный корректор — нейтрализует красноту. Нанесите его тонким слоем только на воспалённый участок.

  • Стойкий консилер — перекроет цвет и выровняет тон.

  • Пудра — зафиксирует покрытие и не даст косметике "уплыть".

Финальный акцент

  1. Хорошо заточенным карандашом в ягодном или розово-красном оттенке обведите контур губ.

  2. Заполните весь объём губ карандашом — так цвет продержится дольше.

  3. Помаду нанесите только в центр губ, чтобы создать эффект объёма и отвлечь внимание от проблемной зоны.

Важные нюансы

  • Не делитесь помадой и карандашами с другими — вирус герпеса легко передаётся.

  • Выбирайте стойкие продукты, чтобы макияж держался весь день.

  • По возможности начинайте лечение противовирусными средствами параллельно с маскировкой.

Уточнения

Консилер (англиц. от conceal «прятать; маскировать; скрывать») маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.

