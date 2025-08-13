Один бьюти-приём, который скроет простуду на губах за 5 минут

Зеленый корректор и консилер помогут замаскировать герпес на губах

Герпес всегда появляется не вовремя — перед свиданием, важной встречей или фотосессией.

Избавиться от него за пару дней сложно, но с помощью макияжа можно сделать так, что никто не заметит покраснения и припухлости.

Подбор тонального крема

Подготовка кожи

Увлажнение

Нанесите бальзам, гигиеническую помаду или лёгкий крем.

Это снимет дискомфорт и создаст ровную основу для косметики. Удаление излишков

Аккуратно промокните губы салфеткой, чтобы мейкап ложился ровно.

Маскировка воспаления

Зелёный корректор — нейтрализует красноту. Нанесите его тонким слоем только на воспалённый участок.

Стойкий консилер — перекроет цвет и выровняет тон.

Пудра — зафиксирует покрытие и не даст косметике "уплыть".

Финальный акцент

Хорошо заточенным карандашом в ягодном или розово-красном оттенке обведите контур губ. Заполните весь объём губ карандашом — так цвет продержится дольше. Помаду нанесите только в центр губ, чтобы создать эффект объёма и отвлечь внимание от проблемной зоны.

Важные нюансы

Не делитесь помадой и карандашами с другими — вирус герпеса легко передаётся.

Выбирайте стойкие продукты, чтобы макияж держался весь день.

По возможности начинайте лечение противовирусными средствами параллельно с маскировкой.

Уточнения

Консилер (англиц. от conceal «прятать; маскировать; скрывать») маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.



