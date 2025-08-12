Калорийные ловушки, в которые мы попадаем каждый день

Есть привычки и продукты, которые могут незаметно для нас влиять на вес. Даже при активном образе жизни и регулярных тренировках определённые блюда способны свести усилия к нулю.
В первую очередь, это продукты с высоким содержанием сахара и простых углеводов — сладкие напитки, выпечка, десерты. Они быстро повышают уровень глюкозы в крови, вызывая чувство голода уже через короткое время.
Не менее коварны рафинированные злаки — белый хлеб, макароны из мягких сортов пшеницы, многие сухие завтраки. Они лишены клетчатки, а значит, не насыщают надолго.
Не все жиры одинаково вредны, но трансжиры и насыщенные жиры (фастфуд, полуфабрикаты, маргарин) напрямую связаны с набором лишнего веса и рисками для сердца.
Сладкая газировка, пакетированные соки, энергетики — всё это даёт организму лишние калории, но не приносит питательных веществ.
Постепенная замена калорийных продуктов на более полезные аналоги не только поможет контролировать вес, но и улучшит общее самочувствие.
Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.