Калорийные ловушки, в которые мы попадаем каждый день

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Есть привычки и продукты, которые могут незаметно для нас влиять на вес. Даже при активном образе жизни и регулярных тренировках определённые блюда способны свести усилия к нулю.

Ватрушки с вишней
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ватрушки с вишней

Скрытые калорийные ловушки

В первую очередь, это продукты с высоким содержанием сахара и простых углеводов — сладкие напитки, выпечка, десерты. Они быстро повышают уровень глюкозы в крови, вызывая чувство голода уже через короткое время.

Не менее коварны рафинированные злаки — белый хлеб, макароны из мягких сортов пшеницы, многие сухие завтраки. Они лишены клетчатки, а значит, не насыщают надолго.

Жиры, о которых забывают

Не все жиры одинаково вредны, но трансжиры и насыщенные жиры (фастфуд, полуфабрикаты, маргарин) напрямую связаны с набором лишнего веса и рисками для сердца.

Напитки с "пустыми” калориями

Сладкая газировка, пакетированные соки, энергетики — всё это даёт организму лишние калории, но не приносит питательных веществ.

Как снизить риск набора веса

  • Заменяйте простые углеводы на цельнозерновые продукты.
  • Увеличьте количество овощей, фруктов и бобовых.
  • Следите за размером порций и частотой перекусов.
  • Пейте больше воды вместо сладких напитков.

Постепенная замена калорийных продуктов на более полезные аналоги не только поможет контролировать вес, но и улучшит общее самочувствие.

