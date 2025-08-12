Пышная шевелюра без лишнего объема: всё решает порядок

Хотите придать волосам объем и легкость, не меняя средств? Попробуйте перевернуть привычный порядок ухода с ног на голову — буквально. Метод "обратного мытья" волос сначала насыщает их питательными компонентами, а уже потом удаляет излишки, оставляя прическу свежей и воздушной.
Обычное мытье начинается с шампуня, который удаляет грязь и себум, но при этом смывает и естественную защиту. Кондиционер после этого часто утяжеляет волосы, делая их плоскими. При обратном подходе всё наоборот:
Лучше всего "реверс-мытье" подходит обладательницам:
А вот если волосы сухие, сильно вьющиеся или поврежденные — лучше быть осторожной. Как отмечает дерматолог Шери Марчбейн, чрезмерное смывание увлажняющих средств может лишить волосы нужного питания.
Метод опирается на понимание структуры волос. Кутикула легко повреждается, а частое обезжиривание только усугубляет проблему. Кондиционер перед шампунем действует как "подушка безопасности", предотвращая пересушивание.
