Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вадим Горшенин указал на расхождения в данных BBC и Mirror о северокорейских рабочих в России
Плёнка, керамика и жидкая резина — способы защиты кузова авто
Аэропорты Цюриха и Ванкувера вошли в топ лучших среднего размера в 2025 году
Названы продукты, которые усиливают пользу кефира — яблоки, морковь и овсянка
Владельцам советуют не хватать кошку за лапы, чтобы не вызывать стресс
Питательный салат: добавляем эти продукты для максимальной пользы
Екатерина Климова о трёх разводах: это катастрофа, но я не позволяла себе глупостей
Упражнение 90/90 улучшает подвижность тазобедренных суставов
Китайские учёные впервые синтезировали гексагональные алмазы

Пышная шевелюра без лишнего объема: всё решает порядок

Дерматолог объяснила пользу обратного мытья волос шампунем и кондиционером
Моя семья » Красота и стиль

Хотите придать волосам объем и легкость, не меняя средств? Попробуйте перевернуть привычный порядок ухода с ног на голову — буквально. Метод "обратного мытья" волос сначала насыщает их питательными компонентами, а уже потом удаляет излишки, оставляя прическу свежей и воздушной.

Девушка моет голову
Фото: https://i.pinimg.com/originals/d2/9e/05/d29e05527fa065fa79b74c987565b30d.jpg
Девушка моет голову

Почему стоит попробовать

Обычное мытье начинается с шампуня, который удаляет грязь и себум, но при этом смывает и естественную защиту. Кондиционер после этого часто утяжеляет волосы, делая их плоскими. При обратном подходе всё наоборот:

  • Сначала наносится кондиционер, создавая защитный слой.
  • Затем — шампунь, который смывает остатки ухода и лишний жир.
  • Результат — волосы выглядят чище, пышнее и дольше сохраняют свежесть.

Для кого метод идеален

Лучше всего "реверс-мытье" подходит обладательницам:

  • тонких волос, лишённых объема,
  • прядей, быстро жирнеющих,
  • волос, которые склонны к выпрямлению,
  • нормальных волос, утяжелённых укладкой.

А вот если волосы сухие, сильно вьющиеся или поврежденные — лучше быть осторожной. Как отмечает дерматолог Шери Марчбейн, чрезмерное смывание увлажняющих средств может лишить волосы нужного питания.

Почему это работает

Метод опирается на понимание структуры волос. Кутикула легко повреждается, а частое обезжиривание только усугубляет проблему. Кондиционер перед шампунем действует как "подушка безопасности", предотвращая пересушивание.

Как делать шаг за шагом

  1. Смочите волосы тёплой водой.
  2. Нанесите кондиционер на длину и кончики.
  3. Оставьте на 5-10 минут (можно обернуть полотенцем).
  4. Легко смойте, но не полностью.
  5. Нанесите шампунь на корни, помассируйте, тщательно смойте.
  6. Завершите ополаскиванием холодной водой для блеска.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Лютоволк обитал в Америке от плейстоцена до голоцена около 10 тысяч лет назад
Домашние животные
Лютоволк обитал в Америке от плейстоцена до голоцена около 10 тысяч лет назад Аудио 
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Домашние животные
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова Психологи считают, что процедуры досмотра в аэропортах снижают чувство личной свободы Игорь Буккер От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Последние материалы
Вадим Горшенин указал на расхождения в данных BBC и Mirror о северокорейских рабочих в России
Плёнка, керамика и жидкая резина — способы защиты кузова авто
Дерматолог объяснила пользу обратного мытья волос шампунем и кондиционером
Аэропорты Цюриха и Ванкувера вошли в топ лучших среднего размера в 2025 году
Названы продукты, которые усиливают пользу кефира — яблоки, морковь и овсянка
Владельцам советуют не хватать кошку за лапы, чтобы не вызывать стресс
Питательный салат: добавляем эти продукты для максимальной пользы
Екатерина Климова о трёх разводах: это катастрофа, но я не позволяла себе глупостей
Упражнение 90/90 улучшает подвижность тазобедренных суставов
Китайские учёные впервые синтезировали гексагональные алмазы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.