Пышная шевелюра без лишнего объема: всё решает порядок

Дерматолог объяснила пользу обратного мытья волос шампунем и кондиционером

Хотите придать волосам объем и легкость, не меняя средств? Попробуйте перевернуть привычный порядок ухода с ног на голову — буквально. Метод "обратного мытья" волос сначала насыщает их питательными компонентами, а уже потом удаляет излишки, оставляя прическу свежей и воздушной.

Почему стоит попробовать

Обычное мытье начинается с шампуня, который удаляет грязь и себум, но при этом смывает и естественную защиту. Кондиционер после этого часто утяжеляет волосы, делая их плоскими. При обратном подходе всё наоборот:

Сначала наносится кондиционер, создавая защитный слой.

Затем — шампунь, который смывает остатки ухода и лишний жир.

Результат — волосы выглядят чище, пышнее и дольше сохраняют свежесть.

Для кого метод идеален

Лучше всего "реверс-мытье" подходит обладательницам:

тонких волос, лишённых объема,

прядей, быстро жирнеющих,

волос, которые склонны к выпрямлению,

нормальных волос, утяжелённых укладкой.

А вот если волосы сухие, сильно вьющиеся или поврежденные — лучше быть осторожной. Как отмечает дерматолог Шери Марчбейн, чрезмерное смывание увлажняющих средств может лишить волосы нужного питания.

Почему это работает

Метод опирается на понимание структуры волос. Кутикула легко повреждается, а частое обезжиривание только усугубляет проблему. Кондиционер перед шампунем действует как "подушка безопасности", предотвращая пересушивание.

Как делать шаг за шагом

Смочите волосы тёплой водой. Нанесите кондиционер на длину и кончики. Оставьте на 5-10 минут (можно обернуть полотенцем). Легко смойте, но не полностью. Нанесите шампунь на корни, помассируйте, тщательно смойте. Завершите ополаскиванием холодной водой для блеска.

Уточнения

