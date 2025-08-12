Квадратные ногти и магия уверенности: секрет, который заметят окружающие

Выбор формы ногтей — это не только вопрос моды. Психология утверждает, что он может многое рассказать о характере человека. Квадратные ногти, например, ассоциируются с твёрдостью, дисциплиной и стремлением к стабильности.
Прямые линии и четкие углы придают ногтям аккуратный и структурированный вид. Такой маникюр часто выбирают те, кто ценит порядок, любит контролировать ситуацию и предпочитает производить впечатление уверенного человека.
Квадратная форма выделяется среди других и привлекает внимание, оставляя зрительный образ в памяти. Ухоженные ногти не только подчеркивают вкус, но и укрепляют доверие в деловых и личных контактах. В профессиональной среде такой маникюр может усиливать восприятие авторитета.
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
