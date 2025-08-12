Герпес на губах? Один трюк, и его не заметят даже вблизи

Герпес на губах исчезнет из виду за 5 минут с помощью этого мейкапа

Герпес всегда появляется в самый неподходящий момент. Вылечить его за день невозможно, но скрыть — вполне реально.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Губы девушки с прозрачным блеском

От простуды на губах страдает около 80% людей. На медицинском языке это — лабиальная форма простого герпеса. Возникает он чаще всего из-за снижения иммунитета. Противовирусные препараты помогают быстрее справиться с проблемой, но в ситуациях, когда времени нет, выручит макияж.

Подготовка губ

Увлажнение — нанеси бальзам, гигиеническую помаду или даже обычный крем. Это обеспечит комфорт и поможет косметике лечь ровнее.

Удаление излишков — промокни губы салфеткой, чтобы убрать лишний продукт.

Камуфляж пошагово

Зелёный корректор — замаскируй покраснение.

Стойкий консилер — нанеси поверх корректора.

Пудра — прозрачная или бежевая, для фиксации результата.

Карандаш для губ — выбирай ягодные оттенки. Прорисуй контур и заполни им губы.

Помада — нанеси только в центр, чтобы создать эффект объёма и отвлечь внимание от проблемной зоны.

Важное напоминание

Не делись помадой и бальзамом с другими — вирус передаётся легко.

Эти простые приёмы помогут тебе чувствовать себя уверенно, даже если герпес ещё не успел пройти.

Уточнения

Ге́рпес (от греч. ἕρπης [herpes] — лишай, греч. ἕρπω — ползти) — группа вирусных заболеваний с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых, вызываемые герпесвирусами.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.