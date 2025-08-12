Герпес на губах? Один трюк, и его не заметят даже вблизи

Герпес всегда появляется в самый неподходящий момент. Вылечить его за день невозможно, но скрыть — вполне реально.
От простуды на губах страдает около 80% людей. На медицинском языке это — лабиальная форма простого герпеса. Возникает он чаще всего из-за снижения иммунитета. Противовирусные препараты помогают быстрее справиться с проблемой, но в ситуациях, когда времени нет, выручит макияж.
Увлажнение — нанеси бальзам, гигиеническую помаду или даже обычный крем. Это обеспечит комфорт и поможет косметике лечь ровнее.
Удаление излишков — промокни губы салфеткой, чтобы убрать лишний продукт.
Не делись помадой и бальзамом с другими — вирус передаётся легко.
Эти простые приёмы помогут тебе чувствовать себя уверенно, даже если герпес ещё не успел пройти.
Ге́рпес (от греч. ἕρπης [herpes] — лишай, греч. ἕρπω — ползти) — группа вирусных заболеваний с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых, вызываемые герпесвирусами.
