Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как ученые спасают флоридских пантер от генетического вырождения
Сушка на улице в городе ускоряет потускнение тканей из-за загрязнений воздуха
Ивлеева о перерыве в карьере: не спилась, но набрала вес и полюбила книги
Смеси горчицы, вики и овса ускоряют оздоровление грядки осенью
Авокадо: когда полезный фрукт может стать опасным – мнение врачей
В шотландском кафе подают Black Ivory: невероятно редкий сорт кофе
Учёные обнаружили гигантский океанский вирус PelV-1 с хвостом длиной 2,3 мкм
Тимати пробивает льготы для многодетных семей после рождения третьего ребёнка
Кулинары: медленное кипение сохраняет целостность теста и вкус начинки пельменей

Герпес на губах? Один трюк, и его не заметят даже вблизи

Герпес на губах исчезнет из виду за 5 минут с помощью этого мейкапа
Моя семья » Красота и стиль

Герпес всегда появляется в самый неподходящий момент. Вылечить его за день невозможно, но скрыть — вполне реально.

Губы девушки с прозрачным блеском
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Губы девушки с прозрачным блеском

От простуды на губах страдает около 80% людей. На медицинском языке это — лабиальная форма простого герпеса. Возникает он чаще всего из-за снижения иммунитета. Противовирусные препараты помогают быстрее справиться с проблемой, но в ситуациях, когда времени нет, выручит макияж.

Подготовка губ

Увлажнение — нанеси бальзам, гигиеническую помаду или даже обычный крем. Это обеспечит комфорт и поможет косметике лечь ровнее.
Удаление излишков — промокни губы салфеткой, чтобы убрать лишний продукт.

Камуфляж пошагово

  • Зелёный корректор — замаскируй покраснение.
  • Стойкий консилер — нанеси поверх корректора.
  • Пудра — прозрачная или бежевая, для фиксации результата.
  • Карандаш для губ — выбирай ягодные оттенки. Прорисуй контур и заполни им губы.
  • Помада — нанеси только в центр, чтобы создать эффект объёма и отвлечь внимание от проблемной зоны.

Важное напоминание

Не делись помадой и бальзамом с другими — вирус передаётся легко.

Эти простые приёмы помогут тебе чувствовать себя уверенно, даже если герпес ещё не успел пройти.

Уточнения

Ге́рпес (от греч. ἕρπης [herpes] — лишай, греч. ἕρπω — ползти) — группа вирусных заболеваний с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых, вызываемые герпесвирусами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Домашние животные
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу Аудио 
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера
Красота и стиль
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера Аудио 
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики
Домашние животные
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Психологи считают, что процедуры досмотра в аэропортах снижают чувство личной свободы Игорь Буккер От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Какой будет культура после войны: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Последние материалы
Власти Китая просят компании страны избегать чипов Nvidia и AMD
Hyundai Sonata, BMW 730d и Lexus LX 570 лидируют по числу угонов
Врач объяснил, почему не стоит паниковать из-за новостей о распространении менигоккока
Неделя отдыха в Геленджике в августе стоит от 39 тысяч рублей на человека
Анестезиолог Кунал Суд объяснил, как арахисовое масло влияет на уровень кортизола и сон
Крутой оценил песню Шамана для Интервидения: добротная работа, показывающая вокал
Зоологи рассказали, как устроен сумчатый мешочек кенгуру и зачем он нужен детёнышам
ЛОР-врач Лесков: причин носовых кровотечений всего две
Дмитриенко поведал, с какой болью смотрел сцены насилия над Пересильд в Слове пацана
Психологи считают, что процедуры досмотра в аэропортах снижают чувство личной свободы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.